Colecţie de arme la Muzeul Marinei Române

Colecție de arme la Muzeul Marinei Române

La Muzeul Marinei Române, cele mai importante domenii și subdomenii sunt susținute de colecții alcătuite din: amfore și ceramică veche, arme albe și de foc, arme sub apă, medalistică, uniforme, aparatură de transmisiuni, motoare navale, ancore și elice, navomodele, nave originale și fragmente ale unor epave, drapele și pavilioane, instrumente de navigație, numismatică, tablouri, documente și fotografii cu aspecte din marină, carte veche și presă de marină etc.Pentru cei interesați de arme, colecția din dotarea instituției de cultură cuprinde piese originale de armament din secolul XV până în prezent, încadrate pe mai multe categorii.În primul rând, constănțenii pot admira o mulțime de arme albe, precum săbii și iatagane, model oriental din secolele XVII-XVIII, săbii de marină, dintre care cea mai valoroasă este cea comandată și executată special de firma „Solingen” pentru că a fost oferită de regele Mihai I al României, șefului promoției 1943 a Școlii Navale, aspirantul Constantin Tornescu. Apoi, urmează armele de foc: tunuri medievale din epoca modernă și contemporană care au fost folosite la bordul navelor sau în bateriile marinei, de diverse tipuri: „Bofors”, „Armstrong”, „Reinnmetall”, „Gustloff” etc., mitraliere „Maxim Nordenfelt”, „Schwartzlosen”, „Lewis”, pistoale mitralieră și arme individuale, puști și pistoale începând de la cele cu cremene și ajungând la cele actuale.O categorie de arme specifică Muzeului Marinei Române o reprezintă armele sub apă: torpile, mine fluviale și marine, bombe antisubmarin etc.