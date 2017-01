Şcolarii de la Pedagogic, alături de colegii din Rasova

Școlarii de la Pedagogic, alături de colegii din Rasova

Elevii ciclului primar – alternativa step by step, din cadrul Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, însoțiți de cadre didactice din instituție s-au deplasat la Școala cu clasele I-VIII Rasova, pentru a împărți copiilor hăinuțe, jucării, rechizite, dulciuri, fructe, etc. Acțiunea face parte din proiectul umanitar „Din suflet pentru suflet”, ce are ca scop cultivarea în rândul copiilor a dragostei pentru semeni, dezvoltarea capacității de a lucra în echipe, precum și formarea unor noi relații de colaborare cu elevi aparținând unor grupuri sociale diferite.