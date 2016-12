Colaborare interesantă între şcoli constănţene

6

Miha, tu cu cine mai colaborezi?

mai bine zis te mai tine cineva in brate? Dupa toate aparentele, nu! Credem ca ai fost uitata la conducerea scolii unde continui sa-ti faci numarul, ptr ca au inspectorii prea multa treaba. Sigur cand se mai elibereaza si ei iti vor face o vizita neanuntata in faimosul living- cabinet ( fara fumoar, ca nu se mai poate), si te vor anunta ca iti dau in sfarsit papucii, sau iti fac vant! Minunata perspectiva ptr D.B.! Sampania e tot in frigider.