Codreanu şi-a câştigat fotoliul de adjunct în ISJ Constanţa. Ivănescu şi Marcu, picate la scris

comisiile din minister

stati ca nu prea intelegem: anul trecut bucovala a obtinut nota maxima, acum codreanu? cine urmeaza nitu alina? pare cam ca in desenele animate! e un fel de joc si am inceput sa cunosc regulile. bucovala a cumparat examenul anul trecut, ca batea la ochi sa obtina din prima si codreanu, apoi se mai organizeaza un concurs si se inscrie nitu alina sa ia si ea tot "corect"! am inteles jocul! chiar asa mare coincidenta de ani de zile in isj aceste 3 colege de birou ...s-au transformat in cei 3 muschetari.