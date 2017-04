"Şcoala trebuie să ne înveţe cum să gândim, nu să reţinem pe de rost!"

Mircistul Răzvan Efrim:

Cel mai probabil, despre Răzvan Petru Efrim se poate spune că este genul acela de elev pe care și l-ar dori orice profesor, impresionantul lui palmares de diplome și distincții, pornit încă de la grădiniță, reușind să atingă câteva sute.Deloc pe genul învățatului în salturi, Răzvan Petru Efrim a avut o traiectorie constantă, reușind performanța de a reprezenta România la Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene, care va avea loc în Danemarca.Faptul că este înmatriculat la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, în clasa a X-a, nu este deloc întâmplător, pentru că, după cum ne mărturisea zilele trecute, este instituția unde a simțit el că oportunitățile vin din mai multe direcții: „Totul a început încă de la Grădinița Tom și Jerry, unde vă imaginați că nu am învățat chestii nemaipomenit de avansate, dar destul încât să declanșeze în mine pasiunea pentru matematică”.A continuat cu clasele primare la Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, unde a avut o învățătoare foarte bună, Monica Ciucă.„Dânsa ne-a deschis mai multe uși, pentru că ne-a înscris la numeroase concursuri și ne-a încurajat să mergem, pregătindu-ne în plus față de cei care nu mergeau. Astfel, am simțit că pot mai mult și că vreau să fac mai mult”, povestește Răzvan. Recunoaște că i-au plăcut desenele animate cu Dexter când era mic, o altă provocare la cunoaștere.Gimnaziul l-a urmat la Școala Spectrum. „Mi-am dorit acolo pentru că în clasa a IV-a fusesem la un concurs organizat de ei, unde am petrecut mai multe ore, inclusiv prânzul, și am simțit că-mi place atmosfera. Am avut parte de profesori foarte buni și înțelegători, având oportunitatea să mă pregătesc intens pentru olimpiade și concursuri. Am simțit că ei sunt acolo să predea din pasiune și ca noi să rămânem cu ceva.Dacă lipseam de la anumite ore, să mă pregătesc suplimentar, nu eram ascultat de prima dată când mă întorceam la oră sau mi se impunea același test cu al colegilor. În clasa a VII-a, când a venit doamna Cristina Văcărescu, pentru a ne preda la Matematică, s-a simțit evoluția, ca dovadă că nu am avut nevoie de meditații în particular pentru Evaluarea Națională. De altfel, din clasa a VI-a am început să particip la olimpiade naționale, reușind să iau medalia de aur la Fizică și argint la Informatică, iar în a VII-a mențiune la Chimie. Le datorez succesul profesorilor Octavian Barbu (Biologie), Victoria Stan (Chimie), Farida Mambet (Biologie), Ioana Petre (Fizică) și Eden Memet (Informatică). În clasa a VIII-a, m-am calificat în lotul lărgit pentru Olimpiada Internațio-nală de Științe pentru Juniori”, declară eminentul elev.După admiterea în clasa a IX-a la „Mircea”, prima lui ispravă a fost legată de situarea pe locul IV la Olimpiada Națională de chimie, motiv pentru care acum a fost ales să dea barajul pentru Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene.„Îi datorez acest succes doamnei profesor Monica Dumitru (Chimie), care m-a preluat din clasa a IX-a cunoscându-mi performanțele. Dar și prof. Claudia Dobrin și Ion Băraru (Fizică), Loredana Tănase (Biologie) și Aurelia Dănilă (Geografie).Și pentru că nu se poate chimie fără fizică, m-am calificat la faza națională a olimpiadei, dar nu pot să merg, pentru că se suprapune cu naționala de Chimie și cea de Științele Pământului. La aceasta din urmă sper să mă calific în lotul României după baraje și să merg la faza internațională”, mai spune Răzvan.Cât despre pasiuni extra… olimpice, Răzvan face înot, mai merge și la sală, cântă la chitară într-o trupă a Colegiului „Mircea” - Seabreeze. De asemenea, este implicat în acțiuni de voluntariat, în Asociația Studenților și Medicilor Voluntari: „Ne dorim să ajutăm lumea să înțeleagă cât de important este primul ajutor, în cazul unor accidente sau alte întâmplări”.v v vÎn final, ne-am dorit să aflăm ce ar schimba olimpicul Răzvan Efrim la învățământul românesc?„În primul rând, modul în care se predă. Consider că fiecare trebuie să se orienteze către ce vrea el și să nu mai fie considerată o rușine dacă mergi la liceul auto. Dacă ție îți plac mașinile și vrei să te implici în asta, să fii ajutat în această direcție. Școala trebuie să ne învețe cum să gândim, nu să reținem pe de rost! Să înțelegem cauzele și efectele”, explică olimpicul constănțean.