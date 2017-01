Şcoala se mută pe Discovery - elevii vor studia la televizor

Educația din Constanța, în pas cu tehnologia

Școala se mută pe Discovery - elevii vor studia la televizor

Ineditul proiect educațional „Școala Discovery”, dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care susține profesorii și elevii prin lecții interactive digitale, a atras după sine nenumărate aprecieri din partea profesorilorși elevilor constănțeni. La nivel național, sunt monitorizate deja 110 școli, iar în Constanța, se bucură de programul educațional „Școala Discovery” copii de la Grupul Școlar „Lazăr Edeleanu” Năvodari, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia, Liceul Teoretic „Ovidius”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța. Cristina Anghel, director al Liceului Teoretic „Ovidius”, spune că acest sistem este foarte benefic și a captat deja atenția elevilor care au participat la lecțiile propuse de programul Discovery. „Aceste serii de emisiuni educaționale stârnesc foarte mult interesul elevilor și sunt un adevărat sprijin pentru profesori în susținerea lecțiilor de curs. Trebuie înțeles că acest program nu înlocuiește profesorul, ci îl ajută să capteze atenția într-un mod deosebit a elevilor, atrăgându-i pe aceștia într-o cursă unde și ei pot participa cu idei și filme”, a declarat prof. Cristina Anghel. De asemenea, conținutul Discovery Education îi poartă pe elevi dincolo de sălile de curs, punând la dispoziția profesorilor metode eficiente și conținut media educațional care inspiră elevii să învețe mai bine.Bazându-se pe dezvoltare profesională completă, servicii de evaluare și o întreagă rețea de profesori pasionați care se ajută și se susțin reciproc, acest program asigură rezultate pe termen lung, conectând procesul de învățare la lumea contemporană. „Proiectul se adresează în pri-mul rând profesorilor, ajutându-i să descopere metode alternative de predare a materiilor, cu ajutorul programelor difuzate de Discovery Channel, depășind limitele manualelor școlare și oricine poate avea acces gratuit la el”, a declarat prof. dr. Aliss Andreescu, inspector școlar general. Misiunea Discovery a fost întotdeauna aceea de a satisface curiozitatea oamenilor față de lumea înconjurătoare prin intermediul unor programe care fac privitorul să-și dorească să știe mai mult. Prin acest program, elevii vor fi stimulați să fie mai curioși față de lumea științei. Din data de 16 ianuarie, elevii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani pot beneficia de noile resurse puse la dispoziție de acest proiect.„Am urmărit până acum o lecție de chimie și trebuie să recunosc că am găsit-o foarte interesantă, atât informația transmisă, cât și metoda de predare. Este un sistem foarte util pentru elevi, este ceva nou și captivant, dar nu numai, este și foarte bine realizat. Deoarece aceste programe sunt în concordanță cu programele școlare și avem posibilitatea de a crea și noi astfel de lecții virtuale, cred că este necesar să ne implicăm cât mai mult noi, elevii, în crearea unor astfel de programe. Ne-ar stârni mai mult interesul și ne-ar ajuta să per-cepem mult mai bine informațiile din domeniul științelor”, a declarat Vicențiu Grama, elev al liceului Teoretic „Ovidius”, în clasa a X-a. Proiectul „Școala Discovery”, care începe să capteze întrea-ga atenție a elevilor și să stâr-nească pofta elevilor pentru învățătură, are două compo-nente principale: o linie de pro-grame educative pe teme legate de învățământul științific, difu-zată pe Discovery Channel în România, și o serie de materiale didactice disponibile on-line, care să ajute profesorii să integreze aceste programe în activitățile didactice curente. Programele educaționale vor fi difuzate pe Discovery Channel, de luni până vineri, la ora 14.00, apoi în reluare, inițial a doua zi, de la ora 8.00, apoi în cadrul unui bloc de programe dedicat, sâmbăta și duminica.Programele prezintă subiecte științifice, chimie, matematică, fizică, biologie și ecologie, precum și astrologie, și alte materii „prietene cu matematica”.