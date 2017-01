„Şcoala nu este feuda directorilor, iar inspectorii şcolari nu sunt vătafi“

Interviu cu prof. dr. Răducu Popescu

„Școala nu este feuda directorilor, iar inspectorii școlari nu sunt vătafi“

La aproape doi ani de la numirea sa din învățământul universitar în cel preuniversitar, prof. dr. Răducu Popescu, inspector școlar general, poate fi considerat unul dintre cei mai longevivi în fruntea ISJ Constanța, motiv pentru care „Cuget Liber“ i-a lansat invitația de a răspunde online cititorilor noștri.- Ruperea alianței USL va influența organigrama ISJ Constanța?- În urmă cu două ore (joi, 27 februarie - n.r.), am avut o videoconferință cu domnul ministru, care a început tocmai cu acest subiect, că nu se vor face schimbări nici în inspectorate, nici la nivelul directorilor. Sistemul este stabil și nu este influențat în niciun fel în județul Constanța de modificările politice. Și nici nu aș accepta așa ceva, pentru că mi-aș pune sub semnul întrebării munca de aproape doi ani, după ce cu greu am reușit să creez un echilibru și un mecanism care să funcționeze, cu oamenii aceștia cu care muncesc. - De ce nu sunt trași la răspundere profesorii ai căror elevi sunt premianți în timpul liceului, dar ei nu reușesc să promoveze Bacalaureatul? - Situația este similară și în învățământul gimnazial, e foarte adevărat că elevii sunt supraevaluați. Acest fapt dovedește corectitudinea și obiectivitatea derulării examenelor naționale. După fiecare examen, am făcut analize pe care le-am transmis mai departe, motiv care a determinat Ministerul Educației să modifice ponderea mediei pe cei patru ani de gimnaziu în calculul mediei de la Evaluarea Națională. Pe de altă parte, începând din acest semestru, directorii unităților școlare vor avea obligativitatea de a asista la minim șase ore în cursul fiecărei săptămâni, atât la gimnaziu, cât și la liceu. Să meargă să vadă modul de predare a cunoștințelor, felul în care se face evaluarea, cum se manifestă elevii, cum își realizează temele. - Cum comentați faptul că deja se știe în unele localități cine va ajunge pe post prin pretransfer/titularizare prin art. 253? - Vă rog, înainte de a vă manifesta neînțelegerile, să studiați meto-dologiile în vigoare de pe site-ul www.isj.ro. Pentru că obținerea titularizării în situația profesorilor suplinitori se realizează cu acordul consiliului de administrație pentru posturile pe care deja acești profesori suplinitori le ocupă. Nu poate fi titular altcineva pe postul unui profesor suplinitor, care îndeplinește condițiile art. 253. Decizia nu poate fi dată decât pentru acel profesor, care ocupă acel post. Astăzi, în baza de date națională, vor apărea public posturile și numele celor care au fost introduși și care vor deveni titulari ai sistemului. - De ce condițiile de la pretransfer nu se respectă și la titularizarea prin 253? - Pretransferul direct se adresează profesorilor titulari ai sistemului. 253 se adresează celor care sunt suplinitori. Din acest motiv, condițiile sunt diferite. - Cititorii cadre didactice, cu siguranță, reclamă comporta-mentul inspectorilor de la ma-nagementul resurselor umane, acuzând „lipsa de educație extraordinar de mare în cazul acestora”. - Preocuparea celor doi inspectori de la Resurse Umane pentru respectarea întocmai a legii și a metodologiilor în vigoare nu este tocmai pe placul celor care, minoritari fiind în sistem, reușeau să rezolve orice fel de probleme legate de inspectorat: detașări în interesul învățământului, transferul unor elevi la clasa a IX-a, titularizări. Deranjul produs acestui mecanism, ca urmare a schimbării metodologiilor și transmiterii deciziei către consiliile de administrație ale școlilor, ar trebui să-i facă pe acești colegi să studieze cu mai multă atenție legislația în vigoare. Pe de altă parte, mă preocupă ca fiecare inspector din cadrul inspectoratului să aibă o atitudine și o exprimare civilizată, din toate punctele de vedere. - De când directorii au dreptul să se comporte în școală ca pe propria lor moșie și să recurgă la amenințări de genul „în școala mea, nu rămâne nimeni corigent”? - În prima ședință cu directorii, în calitate de inspector școlar general, am spus că școala nu este o societate comercială sau o feudă. Același lucru l-am spus tuturor inspectorilor din cadrul Inspectoratului Școlar Județean. Mai exact, să se delimiteze de mentalitatea de vătaf în relația cu directorii unităților școlare pe care le au în coordonare. Nu tolerez și nu accept un astfel de comportament. Posibilele dovezi indiscutabile confirmă capacitățile manageriale modeste. Am convingerea că aceste derapaje din partea unor directori de unități școlare sunt extrem de rare. Majoritatea sunt oameni profesioniști, de bună credință, preocupați de păstrarea unui echilibru și a unei atmosfere civilizate și optime cadrelor didactice.