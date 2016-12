Şcoala nr. 39 iese din tradiţional, de dragul copiilor

6

de reconciliere

Sa punem punctul pe i! Tensiunile si conflictele de la sc. 28 sunt intretinute de DIRECTOARE, nu are rost sa ne ascundem dupa deget. Propunere decenta din partea cadrelor didactic : fiind mai mult decat evident faptul ca nu se intampla nimic, nu suntem bagati in seama, ca stan nu poate fi clintita din motivele cunoscute, haideti sa incercam si altfel. Sa incercam sa fim o scoala absolut normala, unde oamenii se respecta unii pe altii, isi fac treaba, directorii nu le cauta nod in papura subordonatilor, nu le dau in cap cu tot felul de inventii (sanctiuni, calificative, note de relatie, etc), nu incearca sa-i intimideze, nu ii pun pe unii impotriva altora, se comporta CA UN ADEVARAT MANAGER!!!! Bineinteles, ca in asemenea conditii, nimeni nu ar mai avea nimic de obiectat sau de comentat! Treaba este, slava domnului, si la sc. 28, asa cum este la orice scoala! Ei, ce zice directiunea? Se poate? E buna propunerea? S-or fi saturat si cei de la ISJ de atata tam-tam pe tema problemelor de la 28! Putem sa fim o scoala normala, cu scaun la cap?