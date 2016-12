Şcoala nr. 27 din Constanţa, centru-pilot de pedagogie Waldorf

Școala nr. 27 din Constanța, centru-pilot de pedagogie Waldorf

În perioada înscrierilor în clasa I din vara aceasta, circulau tot mai intens zvonuri că Școala nr. 27 este în pragul desființării. Cauza ar fi constituit-o faptul că tot mai mulți părinți refuză să-și înscrie copiii într-o unitate cu populație școlară preponderent de etnie romă. Ba mai mult, se vorbea chiar de segregarea claselor. Întrebat în legătură cu această informație, directorul Dumitru Micu ne-a declarat că nu îi este străină. „Sunt zvonuri create artificial, pentru că probabil se încerca eliberarea unor spații. Cât privește etnicii musulmani din unitatea noastră, trebuie spus că suntem școală-pilot de educare a elevilor care provin din medii dezavantajate, dar în nici un caz, după cum veți vedea, nu izolăm elevii pe motive… de culoare. Ceea ce nu ne împiedică să ne mândrim cu o clasă a VII-a vocațională de yachting sau cu faptul că, la finele anului școlar trecut, n-am avut decât un singur repetent, la clasa a VI-a, și acela din cauza faptului că a pus pe primul plan fotbalul și părinții lui au crezut că, la Metalul Constanța, copilul lor va ajunge… gheată de aur!”. În schimb, e-adevărat că, spre deosebire de alte școli, aici educația pornește mai întâi de la părinți. „Ei sunt și motivul pentru care n-am participat la marșul organizat cu ocazia deschiderii noului an școlar. Ar fi însemnat să apărem cu mămici în șalvari!”, a mai declarat directorul. Școala Waldorf – învățământ alternativ de stat fără taxă La etajul I al Școlii nr. 27 am descoperit săli de clasă zugrăvite în roz, galben, mov sau verde, intimizate cu jaluzele în aceeași nuanță, iar în băncuțe cu doar câțiva copii. Aici se află clasele Școlii Waldorf, centru-pilot unic în județul nostru, ce nu trebuie confundată, însă, cu necesitatea de educare a copiilor cu nevoi speciale. E-adevărat că disciplinele în școala Waldorf presupun o prezentare extinsă, dar la finele clasei a IV-a elevii ajung la același nivel cu colegii lor din învățământul tradițional. Raluca Vasiliev predă de 13 ani în acest sistem și ne-a declarat că l-a îndrăgit atât de tare încât n-ar mai putea trece la învățământul tradițional. „Și, ca dovadă, pe copilul meu l-am înscris la această școală, cu toate că foarte mulți sunt sceptici în ceea ce privește calitatea acestei pedagogii”. La fel de încântată de alegere este și Paula Coșoveanu, o mămică din Năvodari care și-a înscris băiețelul în clasa I aici, unde sunt numai 10 elevi. „Asist din prima zi de școală la ore și sunt foarte mulțumită, pentru că descopăr că li se acordă o atenție mult mai mare și, ce mi se pare esențial, nu li se predă automat!”. La finalul documentării noastre, directorul Dumitru Micu a afirmat că, totuși, acest gen de învățământ ar trebui gândit autonom, într-o locație proprie, cu o conducere proprie. Clasă specială și cerc de yachting Școala cu clasele I - VIII nr. 27 din Constanța este singura școală din România care are o clasă cu program special de Yachting, unde copii pot învăța gratuit să conducă o barcă cu vele. Școala beneficiază de o bază materială modernă, care constă în echipament pentru instruire, precum și în ambarcațiuni de căutare și salvare la standarde mondiale. La nivelul școlii se organizează, până la data de 15 octombrie 2008, selecție pentru clasa cu program special de yachting. La selecție pot participa elevi de clasa a VII-a, băieți și fete. Pe parcursul anului școlar elevii admiși participă la diverse competiții naționale și internaționale, iar la sfârșitul clasei a VIII-a ei vor obține brevet de timonier de regată. De asemenea, la nivelul școlii există și un cerc de yachting, în care elevii din celelalte clase se pot iniția în tainele acestui sport. Pentru înscrieri elevii sunt așteptați la sediul școlii, pe B-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 101, telefon 0341. 405 846.