Şcoala nr. 11 oferă after school

Școala nr. 11 oferă after school

Instituție de tradiție a învățământului constănțean, clădirea Școlii Gimnaziale Nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu”, de pe str. Călărași, în urma bunei gospodăriri de care s-a bucurat, adăpostește, la ora actuală, nouă săli de clasă dotate cu mobilier modular, un laborator multimedia, o sală de sport, o bibliotecă, un laborator, un cabinet de limbă turcă.De asemenea, cercurile desfășurate aici cu cadrele didactice îi ajută pe copii să descopere tainele cusăturilor populare și decorațiunilor, alte teme propuse fiind „Matematică și română - grupe de excelență”, „Ținuturi noi, secrete noi”, „Pregătirea copiilor pentru evaluările naționale / olimpiade / concursuri”, dar și „Jocuri pe calculator”.Unitatea de învățământ are ca structură Grădinița Nr. 23, ce are grupe de preșcolari în regim normal și o grupă în regim de prelungit. Tocmai de aceea, și în acest an școlar, părinții copiilor înscriși în clasa pregătitoare au posibilitatea să opteze pentru programul prelungit, respectiv între orele 11,30 - 16,30, și care cuprinde: servirea mesei în regim de catering, odihnă de după amiază în clădirea grădiniței, unde sunt săli dotate cu pătuțuri, dar și activități pe cercuri ce se desfășoară în cadrul unității de învățământ.Și pentru elevii din clasele I- IV se poate opta pentru programul prelungit 11,30 - 16,30, care prevede servirea mesei în regim de catering, realizarea temelor cu cadrele didactice din unitatea de învățământ și activități pe cercurile amintite mai sus.Pentru mai multe detalii, vă puteți adresa la secretariatul Școlii nr. 11 din str. Călărași nr. 48 sau la telefon 0341.405.839.