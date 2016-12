Şcoala începe cu un nou scandal la Constanţa

Școala începe cu un nou scandal la Constanța

În anul școlar 2011-2012, deși avea acordul de continuitate dat de către membrii consiliului de administrație al Grupului Școlar „C.A. Rosetti“, în data de 2 iunie 2011, Adriana Cioroianu a fost anunțată că i s-a ocupat postul de către Ioana Dănilă, venită prin pretransfer de la Grup Școlar „Carsium“ Hârșova. Și de aici începe o lungă serie de reclamații și sesizări.Adriana Cioroianu a venit la redacția „Cuget Liber” pentru a face cunoscută opiniei publice ceea ce consideră a fi o mare nedreptate: „De aproape două luni aștept să mi se rezolve problema apărută din cauza acestei doamne foste directoare incompetente Viorica Crișan, care mi-a furat pur și simplu dreptul de a mai preda în această școală, și nu am primit nici un răspuns. Nici astăzi nu știu dacă mi s-a făcut dreptate sau nu. Eu am doi copii de crescut, iar din cauza incompetenței am rămas fără loc de muncă, pe nedrept”.Adriana Cioroianu, suplinitor calificat, invocă faptul că Ioana Dănilă, titularizată în 2009 pe catedra de economie – administrativ - poștă din cadrul Grupului Școlar „Carsium” Hârșova nu putea ocupa postul de la „C.A. Rosetti” întrucât are o altă specializare.„Faptul că nu sunt titulară nu înseamnă că sunt și proastă. Dacă din 2009 nu au fost scoase posturi titularizabile, eu de unde să-mi iau unul, pentru că din salariul primit nu-mi permit să dau șpagă la inspectorat să mi-l cumpăr.În primul rând, conform art. 22 alin (2) din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, Ioana Dănilă nu putea sub nici o formă să ocupe postul meu, obținut prin continuitate, care este de economie/economie aplicată/educație antreprenorială, deoarece aceasta este titularizată pe disciplina economic, administrativ, comerț și servicii/ economic, administrativ, poștă, aceasta aparținând de discipline tehnice”.Poziția Inspectoratului Școlar ConstanțaÎn replică, prof. Gevat Nejdet, inspector resurse umane în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber” că articolul din Metodologie la care face referire reclamanta acordă prioritate cadrelor titulare.„Doamna Cioroianu nu recunoaște dubla specializare economie-educație antreprenorială care îi permite doamnei Dănilă să ocupe catedra de titular prin pretransfer așa cum și dânsei i s-a permis în 2008 să ocupe o catedră la Grupul Școlar de Electrotehnică și Telecomuni-cații. Faptul că și-a pierdut continuitatea la suplinire ar fi trebuit să o mobilizeze pe doamna Cioroianu să participe la ședințele publice din 30 august și 8 septembrie, unde cu siguranță ar fi găsit o catedră, și nu să aducă acuze nefondate inspectorilor și altor cadre didactice”.Unde este adevărul?În legătură cu participarea la ultima ședință publică, din 8 septembrie, Adriana Cioroianu afirmă că a abordat-o pe holurile Palatului Copiilor pe prof. dr. Aliss Andreescu, inspector general, în speranța că se va rezolva situația. „Când s-a văzut încolțită de față cu mai multe persoane a recunoscut că nu poți ocupa un post de socio-umane dacă ești titulară pe un post de discipline tehnice.Pentru că i-am cerut insistent să-mi rezolve problema și pen-tru că pe coridor erau destule persoane care ascultau, doam-na inspectoare a afirmat că va cere să se facă expertiză psihologică și psihiatrică profesorilor. Se pare că dacă-ți ceri drepturile în viziunea doamnei inspectoare generale ești considerat nebun”.