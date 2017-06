Şcoala din județul Constanța care a primit titlul de Şcoală Europeană

Școala din județul Constanța care a primit titlul de Școală Europeană

Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” din Valu Traian, județul Constanța, începe anul școlar la toamnă cu un nou titlu: Școală Europeană. Unitatea de învățământ a fost premiată joi, pe 15 iunie, la București, de către Ministerul Educației Naționale, în cadrul unei festivități găzduite de Palatul Parlamentului.La ediția 2017 a Competiției „Școală Europeană” s-au înscris 117 unități de învățământ preuniversitar. Școala Gimnazială „Viceamiral Ioan Murgescu” din Valu lui Traian a fost declarată „Școală Europeană”. Unitatea de învățământ a intrat și în posesia sumei de 5.000 lei oferită de Ministerul Educației Naționale. Banii vor fi utilizați pentru dotări, iar decizia privind bunurile achiziționate aparține conducerii școlii. Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța a obținut mențiune pentru viziune și consecvență în derularea proiectelor europene în România.Constanța a fost reprezentată la festivitate de prof. Zoia-Gabriela Bucovală, inspector școlar general, prof. Mariana - Geanina Zaharia, inspector școlar pentru proiecte educaționale, prof. Ionel Dedu, director al Școlii Gimnaziale „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian, prof. Daniela Petroșan, responsabil comisie proiecte și Ecaterina Șerban, elevă a școlii, iar, din partea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța, au fost prezenți prof. Eugen Niță, prof. Gabriela Roman și elevul Adrian Banciu.În cadrul ceremoniei, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a premiat atât „pionierii” programelor europene în România - unitățile de învățământ preuniversitar care au demarat proiecte de cooperare chiar din primul an, 1997, cât și unitățile de învățământ care au derulat cele mai multe proiecte europene până în prezent.Ediția din 2017 are o încărcătură simbolică aparte marcând împlinirea a 30 de ani de la lansarea programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, 20 de ani de când unitățile de învățământ din România participă la aceste programe europene, 10 ani de când România a aderat la Uniunea Europeană și 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma prin care a fost instituită Comunitatea Economică EuropeanăCompetiția „Școală Europeană” se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar care au fost și sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale și constă în evaluarea calității și coerenței managementului șolii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a ethosului școlii.Activitățile/proiectele/programele care se iau în considerare sunt derulate de școli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale altor instituții europene: Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (LLP 2007-2013), Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Euroscola, Juvenes Translatores, Europa - casa noastră, Lider European etc. De asemenea, pot fi derulate de școli în parteneriat cu ambasade, universități și școli din Uniunea Europeană, companii europene, asociații profesionale europene, ONG-uri cu scop educațional/de formare profesională care activează la nivel european etc. O altă categorie este cea a proiectelor finanțate din fonduri structurale, în care școala este aplicant sau partener.