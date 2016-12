"Şcoala de creaţie" de la Muzeul de Artă Populară

"Școala de creație" de la Muzeul de Artă Populară

Tradițiile care definesc spiritul autentic românesc sunt respectate cu sfințenie la Muzeul de Artă Populară din Constanța.Muzeul s-a transformat, în ultimii ani, într-un adevărat atelier de creație și perpetuare a tradițiilor străbune în rândurile copiilor. Sute de elevi și preșcolari din școlile și grădinițele constănțene trec pragul instituției pentru a descoperi tainele meșteșugului popular, împărtășite de muzeografi.Astfel, copiii au ocazia, până la data de 20 decembrie, să participe la ateliere tematice diverse.Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară, ne-a declarat că, la primul atelier, s-au dat elevilor desene cu Sfântul Arhanghel Mihail, iar micuților le-a revenit sarcina de a aplica cromatica vestimentației arhanghelului. În luna noiembrie, va urma Atelierul de creație cu tematica Sfântul Andrei, iar în decembrie, Atelierul dedicat sărbătorii Crăciunului. Copiii vor fi învățați să confecționeze podoabe de brad, felicitări și sorcove pentru sărbătorile de iarnă.„De ani de zile, organizăm astfel de ateliere, la care participă copiii de grădiniță și școlarii. Am dorit să-i familiarizăm pe copii cu obiectul muzeului. Obișnuim să scoatem din depozit diferite obiecte, confecționate din ceramică, lemn etc., pe care le pre-zentăm în detaliu, tocmai pentru a putea să le atingă, să le analizeze. De la an la an, venim cu lucruri noi în cadrul acestor ateliere pentru a-i atrage pe micuți. Sunt ateliere de creativitate care îi ajută foarte mult pe cei mici să vadă și să înțeleagă adevăratul sens al sărbătorilor”, a afirmat Maria Magiru.Aceste acțiuni se încheie, de fiecare dată, cu expoziții în cadrul cărora sunt prezentate „capodoperele” celor mai talentați artiști.