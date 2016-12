Şcoală constănţeană implicată într-un proiect gigantic

Școală constănțeană implicată într-un proiect gigantic

Elevii de la Școala nr. 7 „Remus Opreanu” participă cu succes, în acest an școlar, la un proiect internațional organizat de către profesorul universitar José Luis Rodríguez Blancas și Departa-mentul de Matematică din cadrul Universității din Almeria, Spania. Ei provin din clasele pregătitoare A, a III-a A, a II-a C, a IV-a C și D, a V-a B și sunt îndrumați de învă-țătoarele Lucica Nicolae, Lidia Denisov, Felicia Gheorghe, Mari-nela Mutuligă, Elena Cușu și coordonați de profesoarele de mate-matică Irina Condurachi și Săftica Sava.Proiectul „Covor Sierpinski” constă în construirea unui uriaș fractal geometric prin efectuarea a șase iterații. Fractalii sunt obiecte matematice a căror structură de bază se repetă la diferite dimensiuni. Covorul Sier-pinski este construit prin împărțirea unui pătrat în nouă pătrate egale și îndepărtarea pătratului care ocupă poziția centrală și repetarea acestui proces pentru fiecare dintre pătratele rămase. La fiecare iterație, numărul de pătrate se înmulțește cu 8 și fiecare latură a acestuia este o treime din cea dintâi. Acest lucru oferă un obiect geometric „găurit” cu aria care tinde la zero, dar perimetru infinit.În prima fază, elevii au realizat a doua iterație pe foi A4, apoi din 8 astfel de foi au realizat a treia iterație. A patra iterație, realizată de 64 de elevi ai școlii au format „Covorul lui Sierpinski” sub formă de poster și a fost trimis la Universitatea din Almeria pentru a participa la următoarele iterații. A cincea iterație, cu ajutorul posterelor din opt școli, se va construi pe 26 septembrie, cu ocazia eveni-mentului „Noaptea cercetătorilor”, în Almeria. A șasea iterație, la care participă 64 de școli din toată lumea, va avea loc la Muzeul Științei din Barcelona, în data de 4 octombrie. Giganticul fractal va fi un pătrat cu latura de aproximativ15 metri. În această iterație se vor implica 64 de școli, 4.096 de copii și se vor folosi 262.144 de stickere.