Şcoala a devenit supapa crizei familiale

Pe fondul lipsei banilor și al problemelor părinților

Școala a devenit supapa crizei familiale

În urmă cu două săptămâni, în paginile ziarului „Cuget Liber” ați putut citi un material ce a avut ca subiecți trei elevi de clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic „Tomis” care au furat din magazine. În timp ce băiatul primise comandă să fure dintr-un supermarket câteva spray-uri, fetele s-au jucat de-a shoppingul și au schimbat niște etichete în mall. „Inițial, am intenționat să luăm ca pe un exemplu negativ tot ceea ce s-a întâmplat și să dăm prin toată școala anunț de fapta comisă. Dar cum personalitatea unui copil în creștere se lezează, de la un timp încoace, prea ușor, am renunțat. Și-atunci am considerat că întâlnirile cu psihologul școlii și cu poliția de proximitate vor fi mai eficiente”, ne declara ieri prof. Ana Costencu, directorul liceului. „Am descoperit și de ce supermarket-ul unde s-a petrecut furtul era locația favorită, întrucât am aflat de la Poliție că au mai fost și alte cazuri. Acolo așteptau microbuzul pus la dispoziție de Primăria comunei de unde era băiatul. Și se pare că în așa-zisa «rețea» din comună, există un lider major care-i trimite pe minori la furat, știind că ei nu au ce să pățească”. În urma celor întâmplate, condu-cerea instituției avea să afle că, la una dintre fete, familia a sesizat modificări de comportament din clasa a VIII-a. La cealaltă fată a fost o conjunctură neplăcută, mai bine zis s-a aflat în locul nefericit, la momentul nepotrivit, în anturajul greșit. În consilierea psihologică, colaborarea cu familia este esențială Întrebat dacă se poate afirma că avem de-a face cu o generație cu probleme de adaptare, psihologul Alexandra Alexandrescu ne-a declarat că se ferește de eti-chetări. „A-i eticheta este, din punctul meu de vedere, neproductiv. Iar menirea mea este de a personaliza consilierea și a merge acolo unde este nevoie. De aceea este foarte importantă confidențialitatea, pentru că, și așa meseria de psiholog, respectiv de consilier în liceu, este privită de copii cu reticență. Iar în cazurile de față, părinții și-au dat acordul de a-i consilia pe minori, dar cu această ocazie nefericită aveam să aflu și ce se întâmplă în familie. Pentru că părinții s-au aflat în nedorita postură de a fi luați pe nepregătite. Dincolo de rușinea pe care au avut-o de suportat din ipostaza în care au fost puși de propriul copil, au trebuit să spună și despre relația lor, pentru a ne putea desfășura activitatea cât mai bine”. Și astfel a constatat că e de lucru nu numai cu copilul, dar și cu familia, motiv pentru care colaborarea este esențială și nu trebuie aruncată vina de la unul la celălalt. Copiii, indiferent de vârstă, sunt avizi de atenție și de dragoste necondiționate, iar unii dintre ei fac orice, fie că-i bun, fie că-i rău, pentru a atrage atenția că există în acea familie. Ca o oarecare concluzie, consilierul psihologic a afirmat că cele întâmplate ar putea avea drept cauză și perioada de adaptare la viața de liceu, renunțarea la vechii colegi, iar contactul cu o lume nouă i-a supus la un altfel de efort, mai teribilist. Copii care speculează dezinteresul părinților De obicei, la școală se prezintă mai mereu părinții copiilor buni, tocmai pentru că aceștia nu au ce ascunde. Din discuția purtată cu cele două cadre de la Colegiul „Tomis” aveam să aflăm că în majoritatea cazurilor părinții vin și cer sprijin la școală atunci când copilul le întoarce spatele. „Intervenim mai mult în viața elevului atunci când părintele se plânge și deja momentul este acutizat. Ar fi mult mai bine să vină acei părinți care simt că au probleme cu proprii copii și nu să aștepte momentul în care să vină rușinați pentru că s-a ajuns la o infracțiune sau o dramă”, menționa prof. Costencu. Când nu există un cuplu tată-mamă care să-și asume răspunderea vizavi de ceea ce face copilul, deja se poate afirma că este nesupravegheat. Sunt mult prea rare cazurile în care copiii înțeleg de ce pleacă părintele de-acasă să lucreze în străinătate foarte departe de ei. Iar bunicii nu vor putea substitui locul rămas liber. Să nu uităm că sunt cazuri de părinți care nu-și pot stăpâni copiii, iar bunicii de regulă sunt îngăduitori. Lipsa de prietenie dintre părinte și copil, acel pumn în gură nu-l înghit nici ei, așa copilași cum îi credem noi. Este foarte important ca el să vină să spună și bunele și relele, pe care părintele ar fi bine să le verifice prin sondaj. Momentul critic este intervalul de vârstă 14-17 ani, atunci când se pierde încrederea copilului și invers.