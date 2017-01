CNIV - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual

CNIV - Conferința Națională de Învățământ Virtual

Considerată a fi una dintre cele mai importante conferințe științifice pe tema eLearning-ului din regiune, CNIV 2007 va fi organizată în acest an la Constanța, la Universitatea „Ovidius", între 26-28 octombrie 2007. Ediția din acest an se desfășoară cu sprijinul SIVECO România. Conferința va analiza perspectivele programului i2010 (Societatea Informațională Europeană în 2010) și modalitățile prin care se poate stimula promovarea, dezvoltarea de produse, servicii și conținut interactiv, precum și contribuția acestora la o învățare de durată. Sesiunile de lucru includ tehnologii și Metodologii Virtual Learning și Virtual Reality - cercetare și dezvoltare, software educațional în învățământul universitar - proiecte și aplicații, software educațional în învățământul preuniversitar - proiecte și aplicații, training și Management Educațional (strategii, obiective, calitate), expoziția „Software educațional 2007" și Concursul „Software educațional 2007".