Clubul Rotary Cetatea Tomis a oferit burse elevilor deosebiţi

Clubul Rotary Cetatea Tomis a oferit burse elevilor deosebiți

Încă din luna octombrie, membrii Clubului Rotary Cetatea Tomis, împreună cu Direcția pentru Protecția Copilului au început studierea a numeroase dosare de cazuri sociale speciale, în urma cărora s-a stabilit un număr de elevi pe care această organizație îi va sponsoriza timp de 12 luni cu o bursă în valoare de 300 lei. Primul beneficiar l-am aflat marți, 8 decembrie, seara, cu ocazia concertului programat în sala „Sergiu Celibidache“ a Colegiului de Artă „Regina Maria”. Se numește Teodorus Popa. „Este elev în clasa a X-a și este un pasionat de muzică și credem că peste ani, când va fi celebru, își va aminti cu mare bucurie și sper cu plăcere de acest moment în care, poate, a dat primul autograf, cu sprijinul membrilor Clubului Rotary Cetatea Tomis”, ne-a declarat, foarte emoționată, Mihaela Belcin, președinta acestei organizații. „Ceea ce veți vedea în această seară constituie un eveniment deosebit. Am lucrat destul de mult cu colegii din clubul Rotary Cetatea Tomis, din dorința de a oferi un zâmbet și o rază de bucurie pentru un tânăr talentat, ale cărui rezultate profesionale ne-au determinat să-l alegem dintr-o multitudine de dosare, în sensul de a-i oferi o bursă pe perioada unui an de zile. Acțiunile noastre nu se limitează la acest concert. Urmează, în perioada 15-18 decembrie, o serie de evenimente pentru sprijinul familiilor și al copiilor cu probleme sociale. Aș putea exemplifica: oferirea de cadouri în bani, obiecte, îmbrăcăminte și alimente către trei familii nevoiașe, cu peste cinci copii, oferirea de cadouri pentru patru copii care se află în plasament, în asistență maternală, pe care îi vom invita la pomul de Crăciun al Cetății Tomis, copii cu vârste până în 8 ani și care au merite școlare deosebite. De asemenea, un moment deosebit îl considerăm cel dedicat unui copil cu dizabilități locomotorii, cu mari probleme de sănătate, pe care îl vom invita la cumpărături, în luna lui Moș Crăciun. Toate vor fi încununate de o întâlnire prietenească între membrii clubului și familiile acestora, pentru a ciocni un pahar la încheierea acestui an în care am oferit puțină bucurie semenilor noștri”, a concluzionat președinta Belcin.