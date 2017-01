Clubul de Creaţie Literară Medgidia

Aniversări în județ

Clubul de Creație Literară Medgidia

Elevii Cercului de Creație Literară din cadrul Clubului Copiilor Medgidia au câștigat, recent, premii în cadrul Festivalului Național cu participare internațională „Mihai Eminescu”, desfășurat la București, ajuns la cea de-a V-a ediție. Organizat de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” din București și Fundația națională „Mihai Eminescu”, concursul a adunat sute de participanți din toată țara, inclusiv din Medgidia. Astfel, elevii Clubului Copiilor Medgidia, mai exact Cercul de Creație Literară, coordonat de prof. Petcu Abdulea, au obținut numeroase premii și mențiuni: Eduard Sorin Manta, elev în clasa a VIII-a la Școala nr. 2 „I.L. Caragiale” a obținut premiul întâi, la secțiunea proză, și premiul „Remember Mihai Eminescu”. Oana Cerbănescu, elevă în clasa a XII-a, a obținut premiul special pentru poezie, în timp ce premiul doi a fost adjudecat de Andreea Popia, elevă în clasa a XII-a la Liceul „Traian” din Constanța. Premiul III pentru poezie i-a revenit Elenei Nedelcu, elevă în clasa a VI-a la Școala „Constantin Brâncuși”, tot premiul trei pentru poezie obținând și Lavinia Ciocoiu, elevă în clasa a XI-a la Liceul „Nicolae Bălcescu”. Andreea Ivan, elevă în clasa a XII-a la același liceu, a obținut mențiune, la secțiunea poezie, în timp ce Dianei Dogaru, elevă în clasa a VI-a la Școala „I.L. Caragiale”, i-au revenit două mențiuni, atât pentru proză, cât și pentru poezie. Anca Gologan, clasa a VI-a la Școala „Constantin Brâncuși”, a obținut, de asemenea, o mențiune pentru proză, iar Ema Ion, elevă în clasa a VIII-a la Școala „Spiru Haret”, a primit aceeași distincție, dar pentru poezie. Ema Mafteiu, elevă în clasa a XI-a la Liceul „Nicolae Bălcescu” a primit, la secțiunea poezie, o mențiune, iar Mariana Creangă, elevă în clasa a VI-a la Școala „I.L. Caragiale”, a obținut mențiune la secțiunea proză. Acesta nu este singurul succes înregistrat de Cercul de Creație Literară în ultima perioadă, Mădălina Buhuș, din Medgidia, câștigând premiul întâi la Concursul Național de Poezie și Eseu „Panait Cerna”, premiul doi fiind obținut de Oana Cerbănescu. Concursul a avut loc în decembrie anul trecut, fiind organizat de Consiliul Județean Tulcea și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Tulcea și jurizat de Ovidiu Dunăreanu, președintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor. În următoarea perioadă, elevii din cadrul Cercului de Creație Literară, coordonat de prof. Petcu Abdulea, vor participa la un concurs care se va desfășura în Franța, pe două secțiuni: poezie liberă și poezie cu tema „Râs, bucurie, fericire”. Cernavodă Astăzi, de la ora 10, la Cernavodă vor avea loc manifestări dedicate împlinirii a 159 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Astfel, la statuia poetului din parcul central, tinerii și cadrele didactice, membri ai Cenaclului „Mircea Eliade”, vor susține un recital de poezie intitulat „Eminescu și natura” și vor evoca memoria poetului prin creații personale. Acțiunea este organizată de Primăria orașului Cernavodă și Cenaclul Literar „Mircea Eliade” și se va încheia cu o depunere de flori la statuia poetului Mihai Eminescu. Murfatlar 159 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu sunt aniversați și de elevi ai Școlii cu clasele I-VIII nr. 2 din Murfatlar. Activitățile proiectului coordonat de prof. Gafia Popa se desfășoară astăzi, în parteneriat cu Casa de Cultură a Primăriei orașului Murfatlar și cu Liceul Teoretic din Murfatlar, cuprinzând: concursul „Din viața și opera lui Mihai Eminescu”, organizat pentru elevi din clasele V-XII; concursul de recitări de poezii scrise de Mihai Eminescu și traduse în limbile engleză, franceză și germană, la care participă elevi ai claselor V-VIII; prezentare powerpoint cu titlul „Pe urmele poetului nepereche”, realizată de elevi ai liceului teoretic.