Claudiu Bleonţ şi Magda Catone trag cortina pe 2007

Ultimele spectacole

Claudiu Bleonț și Magda Catone trag cortina pe 2007

Ştire online publicată Marţi, 18 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de Stat Constanța a intrat deja în vacanță, la sfârșitul săptămânii trecute fiind oferite publicului premiera „Mansardă cu vedere spre moarte“ și o ultimă reprezentație a comediei „Scaiul”. Însă ultimul spectacol de teatru din acest an are loc mâine, 19 decembrie, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța. Este vorba despre piesa „Un bărbat și mai multe femei“, în evoluția actorilor Magda Catone și Claudiu Bleonț. Iar astăzi, în aceeași locație, de la ora 19, spiritul vienez al Crăciunului va fi adus de Johann Strauss Ensemble, aflat în premieră la Constanța. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” are o săptămână plină: miercuri, 19 decembrie, de la ora 18, la Muzeul de Artă - „Concert de colinde”, oferit de corul teatrului; joi, 20 decembrie, de la ora 18, la Muzeul de Artă - „Recital de pian“, susținut de Simona Strugaru; joi, 20 decembrie, ora 19, sala Teatrului - „Spectacol de folclor”; vineri, 21 decembrie, ora 19, sala Teatrului și sâmbătă, 22 decembrie, de la ora 19 - „Concert de Crăciun“, evoluează orchestra și corul teatrului. Totodată, Muzeul de Artă Constanța găzduiește, pe data de 22 decembrie, de la ora 18, „Concert de Crăciun“; din program fac parte cântece de Crăciun, colinde tradiționale, dar și lied-uri și arii din creația marilor compozitori, cu Pompeiu Hărășteanu, pianista Natalia Gribinic, actrița Rodica Onța și baritonul Bogdan Ocheșel. Iar Teatrul pentru copii și tineret Constanța continuă seria spectacolelor în Orășelul Copiilor până duminică, 23 decembrie. „Obiceiuri și tradiții de iarnă“ Cercul Militar Constanța organizează miercuri, 19 decembrie, de la ora 13, spectacolul „Obiceiuri și tradiții de iarnă”. Vor ura colindătorii: formația de caffe concert, dirijor Ion Strâmbeanu, grupurile de copii „Mandolinata” (instructor prof. Ilie Belcin), „Ghiocelul” (instructor prof. Florentina Suciu), „Micii albatroși” (instructor prof. Ligia Gavrilă), soliștii de muzică ușoară Erika Isac și Laura Păcuraru, precum și corurile Colegiului Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” (instructori prof. Maria Cojocaru și prof. Adrian Drăgan), Grupului școlar de Industrie Alimentară, îndrumat de prof. Nicolae Catană, precum și rapsodul popular Ion Bodnăraș.