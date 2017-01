Claudiu Bleonţ: "Femeile nu se cuceresc, se iubesc!"

Pe scena Casei de Cultură, o producție novatoare teatru-cinema

Actorul Claudiu Bleonț (57 ani) a revenit, luni seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, încântând spectatorii cu prestația din piesa „Cum se cuceresc femeile“, după Woody Allen.După ce, în urmă cu un an, în București, la Teatrul Metropolis, avea loc lansarea acestei novatoare piese teatru-cinema, de o lună și ceva actorii au plecat cu el pe scenele țării - Buzău, Ploiești, Pitești, Timișoara, Constanța încheind acest turneu.Abia întors de la Moscova, unde a jucat cu Teatrul Național din Craiova „Rinocerii” de Eugen Ionesco (regia Robert Wilson), în cadrul Festivalului Platonov, Claudiu Bleonț, precum un ubicuu, a… umplut luni, efectiv, scena Casei de Cultură, într-un ritm extrem de alert, justificat, la final, de intrarea în pielea unui personaj atât de complex precum Woody Allen. „Dacă l-aș întâlni acum, l-aș strânge în brațe și i-aș mulțumi pentru că există și pentru că am avut șansa de a juca într-o piesă de-a lui”, declara pentru „Cuget Liber” protagonistul.„Femeile nu se cuceresc, se iubesc!“La finalul spectacolului, după un efort susținut de aproape două ore, Claudiu Bleonț povestea: „Vin întotdeauna cu inima deschisă în fața publicului constănțean, pentru că este un loc de suflet. Când am venit cu «Prenumele», i-am povestit domnului Ungureanu (directorul Casei de Cultură - n.r.) despre premiera «Cum se cuceresc femeile». Și, cu toate că a fost reticent, pentru că s-a făcut frumos afară și spectatorilor le-a dispărut apetența pentru spectacol, iată că am reușit să atragem sur-prinzător de mulți spectatori. Noi, actorii, avem o vorbă: teatru merge de când se pune varza până se aruncă varza. Sau de când urlă lupu până când cântă cucu.Cu această piesă onorăm unul dintre marii creatori de teatru, de film, unul din marile spirite contemporane. Chiar și acum, la 80 de ani, Woody Allen a avut premieră la Cannes. Una din marile minți care s-a exprimat prin cinema, prin interviuri directe, prin scenariile de film, prin piesele de teatru. Titlul original al piesei este «Plate again Sam», replica lui Humphrey Bogart din Casablanca. Cineva, la Timișoara, mă întreba: și cum se cuceresc femeile?, iar mesajul piesei e clar: femeile nu se cuceresc, se iubesc. Și le iubești când ești în acord cu tine și nu ești disperat de cum arăți, ce ai vrea să ai, ce n-ai, ce încerci să as-cunzi. Titlul pare un pic lejer, dar este de o profunzime psihanalitică, printr-un umor subtil vizavi de jocurile de măști pe care le au atât bărbații, cât și femeile. Fiecare personaj din piesă este un univers cu multiple fațete,care nu mai știe cine e. Singurul, personajul Bogart, cu replicile perioadei, când el era un personaj, nu numai un actor, cu acceptarea lui lăuntrică, o chemare: poartă-te așezat și acceptă-ți destinul, acceptă ceea ce ești - un muritor, un trăitor, un frământat. E o replică de reținut: în viața viitoare aș vrea să încep de la coadă la capăt, să mă nasc mort și să terminîntr-un orgasm apocaliptic. Inclusiv interacțiunea cu publicul face parte din felul cum vede el spectacolul, ținând cont că a fost actor și de stand-up comedy”, a mai adăugat Bleonț.Filmările ce însoțesc piesa au fost realizate cu ajutorul regizorului Tudor Jiurgiu, cel care a avut o nominalizare la Oscar cu filmul „Câinele japonez”.Întrebat cum vorbim despre cultură în România dintre… alegeri - cu tristețe cu bucurie? -, îndrăgitul actor ne-a răspuns: „Eu mă simt bine că fac asta și nu mă uit în afară. Sunt în pădure și nu pot să văd din cauza copacilor”.