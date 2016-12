Clasa pregătitoare/Ponta consideră "o greşeală” decizia lui Pricopie

Clasa pregătitoare/Ponta consideră "o greșeală” decizia lui Pricopie

Premierul Victor Ponta a declarat luni că anunțul ministrului Educației, Remus Pricopie, potrivit căruia clasa pregătitoare rămâne la școala generală, este "o greșeală”, și în acest sens se va întâlni astăzi cu ministrul PSD."Da, am văzut, l-am chemat azi pe ministrul Educației să-mi explice. Mie mi se pare o greșeală și vreau să-mi explice exact ce se poate face din acest an, pentru că eu cred că ar trebui clasa pregătitoare să rămână la grădiniță, însă astăzi după-amiază o să am o discuție cu ministrul, am vorbit doar la telefon, să vedem din punct de vedere logistic cum putem să aplicăm acest lucru chiar din acest an”, a declarat Ponta, întrebat cum i se pare afirmația lui Pricopie despre clasa pregătitoare care va rămâne la școlile generale.