Clasa pregătitoare, încotro?

Cea mai revoluționară prevedere a noii Legi a Educației Naționale o constituie introducerea clasei pregătitoare. Astfel, învățământul preșcolar va fi format din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. Legea mai prevede că: „învățământul primar, cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV“. Pare lesne de înțeles că această clasă pregătitoare va trece în cadrul școlilor, dar majoritatea cadrelor didactice sunt sceptice că acest lucru s-ar putea concretiza așa cum este prevăzut în mod expres la art. 361 (3) a): „măsura introducerii clasei pregătitoare în învățământul primar intră în vigoare începând cu anul școlar 2012-2013". „Părinții pot consulta un psiholog!“ În legătură cu acest subiect, prof. dr. Aliss Andreescu, inspector școlar general ISJ Constanța, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, deocamdată, se așteaptă normele metodologice pentru a se ști concret ce va presupune această trecere. „Sunt psihologi care susțin că majoritatea copiilor de 6 ani sunt apți pentru a parcurge prima clasă. Sunt și părinți care consideră că e prea devreme pentru copilul lor, nefiind pregătit fizic și psihic să facă față unui proces de învățământ. Un părinte care nu știe ce să facă se poate adresa gratuit unui specialist, psiholog școlar, pentru a-l consulta dacă este apt copilul lui să meargă la școală sau dacă ar trebui să mai stea la grădiniță. Dar, pe de altă parte, sunt și părinți care au constatat că deja la 6 ani copilul lor e plictisit de grădiniță”, a mai adăugat inspectorul general. „Trecerea se va face treptat“ Aflat mai aproape de „sursa” tuturor schimbărilor, dar sceptic în ceea ce privește aplicarea acestei permutări, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, cel mai probabil, în primul an școlar prevăzut de lege, respectiv 2012-2013, clasa pregătitoare se va desfășura, ca locație, tot în cadrul grădinițelor. „Trebuie făcută o inventariere foarte riguroasă a spațiilor de care dispun instituțiile de învățământ pentru a putea prelua o astfel de clasă. Se știe foarte bine că majoritatea școlilor din România funcționează în două schimburi, iar introducerea clasei pregătitoare, dar și prelungirea gimnaziului cu încă un an nu este o banală reglementare pe hârtie. Din păcate, numeroase prevederi ale acestei legi au fost consemnate foarte ușor în articole de lege”, se arată indignat interlocutorul. „Normal ar fi să treacă în școală!“. Ba la grădiniță! În rândul directorilor de grădinițe și școli, părerile sunt împărțite din simplul motiv că dispariția grupei pregătitoare ar atrage după sine dispariția a numeroase norme din învățământul preșcolar. Spre exemplu, prof. Georgeta Ioniță, directorul Școlii nr. 43 „Ferdinand”, ne-a declarat că normal ar fi ca această clasă pre-gătitoare să se desfășoare în școli, sub supravegherea învă-țătoarelor. „Sunt convinsă că va mai exista o ordonanță care va reglementa cine face, cum face. Pentru că deocamdată nu asistăm decât la declarații ambigue. În urmă cu o săptămână, am văzut la televizor cum secretarul de stat Oana Badea declara că programul este reversibil. Afirmație care pe mine nu m-a lămurit ce am de făcut”. v v v Cert este că sistemul educațional este bulversat de această prevedere care, în plan concret, va atrage după sine, printre altele, reduceri de norme, reorganizări ale planului cadru și chiar „reproiectări” de clase. Subiectul rămâne deschis până la noi lămuriri, și cu toate că legea nu mai poate suferi modificări, așteptăm comentariile dvs. cu privire la LOCUL potrivit al clasei pregătitoare.