Cityplex vă invită la EXOTIC VALENTINE’S DAY şi proiecţia GRATUITĂ a filmului "AMOUR"

Cityplex vă invită la EXOTIC VALENTINE’S DAY și proiecția GRATUITĂ a filmului "AMOUR"

Ştire online publicată Marţi, 12 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul programului Europa Cinemas, Cityplex și Comunitatea Internațională din Constanța vă invităla Exotic Valentine's Day , urmat de proiecția gratuită a filmului „AMOUR”, un film extraordinar, o poveste sfâșietoare despre iubirea la vârsta înaintată. Confirmați prezența la telefon: 0241.483182/83/86: Georges și Anne sunt octagenari, oameni cultivați, profesori de muzică pensionari. Fiica lor, de asemenea muziciană, trăiește în străinătate cu familia. Într-o zi, Anne este victima unui accident. Dragostea ce unește acest cuplu în vârstă va fi pusă la grea încercare.Detalii pe http://www.cityplex-tomis.ro/iubire-amourPremii Amour (2012)Nominalizat Oscar 2013: Cel mai bun film; Cea mai buna actrița în rol principal; Cel mai bun regizor; Cel mai bun film străinCel mai bun scenariu originalCastigator : Globul de Aur 2013 pentru cel mai bun film strain intr-o limba straina ; Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriță, rol principal ; Premiul BAFTA pentru un film în altă limbă decât engleza ; Palme d'Or - Michael HanekeCastigator la Academia Europeana de Film 2012: Cel mai bun film - Michael Haneke ; Cel mai bun actor - Jean-Louis Trintignant; Cea mai buna actrita - Emmanuelle Riva; Cel mai bun regizor - Michael HanekeVor fi diferite standuri care includ:-Produse africane(dulciuri,cipsuri,extensii de par si multe altele)-Produse de patiserie-Standuri pentru aranjarea parului,pentru oricine care doreste sa isi impleteasca parul, cu sau fara extensii- arta Mehndi/Henna-Imbracaminte cu specific Indian-Imbracaminte cu specific AfricanIntre 13:00-18:00, se vor organiza ATELIERE DE DANS,cu specific African sau Indian, la care doritorii sunt invitati sa invete arta dansului in diferite stiluri:13:30-14:30- Atelier de dans cu specific Asiatic14:30- 15:30- Atelier de dans cu specific African16:00-17:00- Atelier de dans cu specific Asiatic17:00-18:00- Atelier de dans cu specific African(* se poate participa la oricate sedinte.Pentru fiecare sedinta,se cumpara un jeton, pentru a avea acces –de ex.pentru dans-5R/sedinta)18:30- 19:00- Sosesc invitatii,vizita standuri, degustari, socializare.19:00-19:05-Introducere19:05-19:10-Dans din Sri-Lanka19:10-19:15-Tombola (Intrebari si Raspunsuri)19:15-19:20- Dans African19:20-19:25-Tombola 4 si 519:25-19:30- Dans Asiatic19:30-19:40- Drama19:40-19:45-Batalie prin dans (Africa vs Asia)19:45-19:50- Interactiune cu publicul(2 spectatori vor fi premiati)19:50-20:00- Intrebari si raspunsuri despre Africa si Asia20:00-20:15- Show de modaCityplex si-a propus ca, incepand din 2012, sa devina un „ambasador” al artei cinematografice europene, promovand în cadrul programului Europa Cinemas cele mai reprezentative productii europene ale anului. Intentionam sa aducem titluri cu subiecte actuale si interesante pentru tineri , scopul nostru fiind acela de a contribui la intelegerea culturii si mentalitatilor din alte zone geografice .Vom avea cel putin 2 proiectii de filme pe luna cu intrare libera, ocazie cu care vom promova tinere talente locale din domeniul artei, fie ca este vorba de pictura, literatura, muzica, dans, film, teatru etc. Informatii despre evenimente: