Cine vrea să ascundă sub preş "mizeria" de la "OVIDIUS"

Cine vrea să ascundă sub preș "mizeria" de la "OVIDIUS"

Misiunea corpului de control era una foarte clară, și anume de a descurca „firele” rețelei de corupție reclamate în repetate rânduri la MEN. Din luna septembrie a anului trecut și până acum nu a răsuflat mai nimic din concluziile acestei anchete, în afară de speculații dintre cele mai grave, care dau frisoane, și care pleacă inclusiv de la bănuiala tentativei de mituire a echipei sosite de la minister.Și pentru că zilele acestea, cu prilejul depunerilor de candidaturi la funcția de rector am avut prilejul să întâlnim o serie de universitari constănțeni, i-am întrebat dacă nu ar fi fost mai bine să se afle concluziile MEN înainte de alegeri. „Și da și nu. M-ar fi ajutat să vedem cam pe unde ne aflăm în momentul acesta, dar oricum noi suntem pregătiți pentru o muncă asiduă și, indiferent ce rezultate ne va oferi acest control, ele constituie trecutul. Noi pornim din prezent și mergem către viitor, indiferent de rezultatele pe care, sigur, le așteptăm, nu putem să negăm acest lucru”, a declarat prof. univ. dr. Doina Catrinoiu.De aceeași părere a fost și prof. univ. dr. Petre Bordei, președintele Senatului Universității: „Concluziile sunt utile oricând, nu neapărat acum. Ministerul are rațiunea lui pentru care nu le face publice, nu mă pot pronunța de ce se țin secrete. Părerile sunt împărțite. Dacă ar fi venit acum, profesorul Bordeianu (actualul rector interimar - n.r.) ar fi fost nevoit să ia niște măsuri și nu se știe dacă măsurile actualului rector interimar coincideau cu cele ale viitorului rector. Noul rector va trebui să ia situația în mână, cu cele bune, care-s mai puține, da în special cele rele, pe care trebuie să le îndrepte”, a mai declarat zâmbind prof. Bordei. Întrebat dacă ar fi fost o misiune mai ușoară pentru viitorul rector dacă ar fi cunoscut concluziile, vicepreședintele Senatului, prof. univ. dr. Ion Botescu, decanul Facultății de științe economice, a răspuns că este o chestiune interpretabilă. „Putea să fie bine, putea să fie puțin mai confortabil. Principiul general ar fi cu cât mai repede cu atât mai bine, dar nu putem spune că e ceva imperios necesar, care ar influența procesul de alegeri”, afirmă prof. Botescu.Nici prof. univ. dr. Sorin Rugină, un alt candidat la funcția de rector, nu consideră relevante concluziile: „Nu știu cât de mult m-ar fi ajutat să știu concluziile ministerului, în sensul de a-mi modifica intenția de a candida. După ce voi fi rector poate că acele concluzii vor constitui un instrument de lucru, de a-mi pune în aplicare prevederile planului. În acest moment, e doar o chestiune informativă. Săptămâna trecută, o persoană remarcabilă (Ecaterina Andronescu - n.r.) prezentă la «Ovidius» a spus că acest raport e pe cale de a sosi”, a afirmat prof. Rugină.De o cu totul altă părere este însă cel de-al treilea candidat la funcția de rector, prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu: „Cred că era foarte util ca Ministerul Educației să fi făcut publice concluziile sale înainte de alegeri. Dar mai cred cu tărie și chiar aș putea spune că sunt convinsă că vor apărea foarte curând, probabil săptămâna aceasta”, este convingerea prof. Stăiculescu.Pe aceeași temă, pe 24 martie, deputatul constănțean Mihai Tara-rache a adresat ministrului Educa-ției Naționale, Remus Pricopie, și ministrului delegat pentru Învă-țământ Superior, Mihnea Cosmin Costoiu, o interpelare care vizează lipsa concluziilor privind controlul de la Universitatea „Ovidius”. „Acum, că vor da niște răspunsuri evazive sau vor spune că nu au finalizat concluziile, nu mai depinde de mine. În orice caz, eu consider că este mult mai bine pentru viitorul universității să se facă publice concluziile anchetei înainte de alegerea noului rector. Imaginați-vă ce ar însemna să apară după alegeri, iar echipa celui ales să fie incriminată în acel raport al MEN. M-aș bucura ca în raport să se spună că totul e bine la «Ovidius», dar această tăcere pune multe semne de întrebare”, a declarat pentru „Cuget Liber” deputatul Tararache.