Cine vrea desfiinţarea liceelor cu promovabilitate ZERO

INCOMPETENTA SI INDOLENTA

CU ASTFEL DE SCUZE, MOTIVARI, DIN PARTEA CONDUCERII ,NU ESTE DE MIRARE CA PRAPADITII AIA NU AU FOST CAPABILI SA TREACA UN EXAMEN(NU CONCURS)CU UN AMARAT DE 6. CE AU FACUT ELEVII ASTIA 4 ANI DACA NU SUNT CAPABILI SA OBTINA O DIPLOMA DE CUNOSTINTE ELEMENTARE?.ALT ASPECT : CUM ESTE POSIBIL SA FUNCTIONEZE UN LICEU CU 7 ELEVI IN CLASA A 12A ??CE NEVOIE ARE CUMPANA ,LA 11 KM DE CONSTANTA DE LICEU??? ESTE O HARABABURA GENERALA IN INVATAMANTUL NOSTRU.DAR NU ESTE DE MIRARE.AM FOST LA INSPECTORAT SA MA INFORMEZ CE AM DE FACUT PT. A OBTINE UN POST DE SUPLINITOR . NU AVEAM DE UNDE SA STIU PREDAND IN VEST 30 DE ANI.COMPORTAMENTUL CELOR DE LA INSPECTORAT A FOST SURPRINZATOR.MI-AU SPUS CA II DERANJEZ SI CA EU NU AM NEVOIE SA MUNCESC.......?PREDESEM LA CUMPANA PANA IN 1980 ,AM DEFINIVAT SI EXPERIENTA. DECI CE SA NE MAI MIRAM? PESTELE DE LA CAP SE IMPUTE....