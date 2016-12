Cine va uimi Constanţa

Cine va uimi Constanța

După ce a început noul an în forță, cu spectacole jucate în săli pline, Casa de Cultură va găzdui, în continuare, producții de succes, fidelizându-și, astfel, publicul iubitor de teatru. După ce, la sfârșitul lunii ianuarie, o producție foarte recentă a Teatrului Național București a fost prezentată la Constanța („Dineu cu proști”, avându-l într-unul dintre rolurile principale pe Horațiu Mălăele), iată că pe 11 februarie, alți actori mari vin la Casa de Cultură pentru a încânta publicul de la malul mării. Victor Rebengiuc, Marius Manole, Mircea Rusu sau Șerban Ionescu sunt doar câțiva dintre cei care vor evolua în spectacolul „Inimă de câine”, după Mihail Bulgakov, regizat de Yuriy Kordonskiy. Pentru rolurile lor, Victor Rebengiuc a fost distins, în 2006, cu premiul UNITER pentru Cel Mai Bun Actor în rol principal, colegul său mai tânăr, Marius Manole, fiind nominalizat la aceeași categorie. Vom putea vedea experimen-tul în urma căruia, printr-un transplant de testicule și hipofiză realizat de profesorul Preobrajenski, un câine vagabond pe nume Șarik se transformă în ființă umană; o metaforă a existenței, a umanității, pusă în forma unui joc de-a creația. Prețurile biletelor sunt de 60 și 80 lei. Un spectacol special este programat la Casa de Cultură de Ziua Îndrăgostiților, când cunoscutul dansator și coregraf Răzvan Mazilu va evolua în spectacolul „Depeche//Dance”, realizat de Massimo Gerardi. Pe muzica formației Depeche Mode, alături de Mazilu vor mai dansa Bianca Patrichi, Laura Andrei, Judith State, Cristian Chis, Vanda Ștefănescu, Levente Szasz, Mircea Ghinea, Mihai Smărăndache și Florin Tănase. Prețurile biletelor sunt 40 și 50 lei. Iubitorii muzicii autentice românești îl vor putea asculta pe Tudor Gheorghe, acompaniat de orchestră simfonică și cor academic, pe 18 februarie, când artistul va susține cel de-a cincilea concert din seria anotimpurilor, dedicat femeii. Biletele sunt puse în vânzare la prețul de 70 lei. Comedia „Schimb de soții”, de Aurel Baranga, face o incursiune în viața de cuplu, surprinzându-i mecanismul și subtilitățile. Regizat de Diana Lupescu, spectacolul va avea loc pe 22 februarie și îi va aduce laolaltă pe Tania Popa, Silviu Biriș, Magda Catone și Cristian Nicolaie. Prețurile biletelor sunt 35 și 50 lei. Pe 23 februarie, o altă comedie de succes va avea loc la Casa de Cultură, avându-i în distribuție pe Dan Condurache, Bogdan Talasman, Mihai Dinvale, Ștefan Lupu, Ruxandra Enescu și Liliana Pană. Celebrul dramaturg Neil Simon a scris povestea a doi actori de comedie care, după o perioadă lungă de timp, se reunesc pentru a realiza un ultim show. Spectacolul este montat de Claudiu Goga, iar prețurile biletelor sunt de 40 și 50 lei. Dansul își cere din nou dreptul de a se manifesta pe scena Casei de Cultură pe 27 februarie, când Compania Națională de Dansuri a Irlandei va prezenta spectacolul „Rhythm of the dance”, realizat de coregrafa faimosului dansator irlandez Michael Flatley, Doireann Carney. Biletele pot fi achiziționate le prețuri de 100, 150 și 200 lei. În ultima zi a lunii februarie, spectacolul „Tangou final” revine la Casa de Cultură, aducându-i în fața constănțenilor pe Maia Morgenstern și pe fiul actriței, Tudor Aaron Istodor, într-o poveste despre descoperire și redescoperire, despre adevăr și substituții săi, pusă în scenă de Moshe Yassur. Prețurile biletelor sunt de 40 și 50 lei. Cei care nu au avut ocazia să vadă „Dineu cu proști”, o comedie în adevăratul sens al cuvântului, au ocazia de a urmări spectacolul regizat de Ion Caramitru pe 21 martie. Biletele au deja fost puse în vânzare la prețurile de 80 și 100 lei.