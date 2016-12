Cine va putea studia la Centrul de excelenţă în matematică

Cine va putea studia la Centrul de excelență în matematică

O dovadă în plus a faptului că părinții sunt foarte interesați să-și impulsioneze odraslele către performanță este și faptul că aproape 300 de elevi de clasa a V-a din municipiul Constanța și-au testat puterea… minții sâmbătă, 17 octombrie, când a fost programată proba de concurs pentru admiterea la Centrul de excelență în matematică.Desfășurată la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, proba a suscitat interesul a 283 de elevi provenind de la unități de prestigiu din municipiu, cărora li s-au adăugat încă patru elevi în afara concursului.În ciuda orei târzii, o „mare” de părinți aștepta sâmbătă seara, cu emoții, rezultatele. După cum am aflat, însă, de la prof. Mihai Contanu, astăzi, la ora 14, se vor primi contestațiile, urmând ca, la doar câteva ore, să fie desemnați și elevii care se vor pregăti pentru excelență. Și pentru că numeroși părinți s-au arătat interesați la ce punctaj se va opri „trierea”, am aflat de la același interlocutor că, „din experiența anilor anteriori și după cum ne-am mai consultat între noi, dar și cu doamna inspector Daniela Bălănescu, cel mai probabil, elevul care va ocupa cel de-al 30-lea loc, câte sunt prevăzute la Centrul de excelență, va fi ocupat de elevul cu 85 de puncte”.