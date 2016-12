Cine va fi noul inspector şcolar general? Răducu Popescu iese din cursă!

Cine va fi noul inspector școlar general? Răducu Popescu iese din cursă!

Ieri, au fost făcute publice condițiile în care se va desfășura, în România, concursul pentru ocuparea celor 42 de posturide inspectori școlari generali, după aproape 10 ani în care am tot asistat la numiri absolut politice, care au influențat nefast și stabilitatea sistemului de învățământ.În județul Constanța, ultimul inspector general numit în urma susținerii unui concurs a fost, în ianuarie 2006, prof. Narcis Amza, care avea să demisioneze la un an și jumătate, fiind înlocuită de prof. Marian Sârbu. În martie 2009, și acesta avea să demisioneze, prof. Petrică Miu luându-i locul pentru doar nouă luni, în octombrie 2009 fiind numită prof. Elena Buhaiev, care a condus Inspectoratul Școlar Județean Constanța până în august 2011, când a fost numită prof. Aliss Andreescu.Dacă tot nu-i an electoral…În iunie 2012, când venea din învățământul universitar pentru a prelua frâiele din preuniversitar, inspectorul școlar general Răducu Popescu poate că nici nu spera să ajungă atât de departe împreună cu echipa sa manage-rială care a cunoscut „vagi retușuri” pe parcurs. A instaurat rigoarea specifică… sportivilor, atrăgându-și numeroase antipatii, dar cum avea să declare din start „nu mi-am propus să mă iubească toată lumea, ci am venit să fac treabă!”.Ieri, în urma publicării anunțului de organizare a concursului pentru ocupa-rea postului, l-am întrebat pe Răducu Popescu dacă intenționează să participe. Am primit un „NU!” fără echivoc, justificat atât de perspectiva altor proiecte, dar și de faptul că metodologia de organizare a concursului nu îi permite. Într-adevăr, una dintre prevederi spune clar: viitorul candidat trebuie să aibă o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin opt ani, dintre care cel puțin cinci în ultimii 10 ani.Calendarul organizării concursului prevede ca depunerea dosarelor să se facă în perioada 18-23 februarie, la sediul inspectoratului școlar, iar probele de concurs se vor desfășura în perioada 11-20 martie, la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.După 20 martie, urmează să aflăm ce condiții trebuie să îndeplinească inspectorii generali adjuncți și directorii de la Casa Corpului Didactic pentru a participa la concursul de ocupare a posturilor. Am încercat să aflăm, tot ieri, de la prof. Irinela Nicolae și prof. Iris Sarchizian, actuali inspectori școlari generali adjuncți, dacă intenționează să se înscrie în cursă. Doar prof. Nicolae a acceptat să răspundă, afirmând că se va gândi foarte serios la acest lucru.Miu, prima candidatură?Deloc surprinzător, aveam să aflăm că prof. Petrică Miu se gândește foarte serios să-și depună dosarul pentru funcția de inspector școlar general. El a mai deținut această funcție și în perioada 2004-2005 și nouă luni în 2009, dar a fost și inspector resurse umane (2000-2004) și inspector evaluare instituțională (2000-2002), precum și inspector școlar general adjunct. Așadar, expertiză… nu glumă!v v vÎntr-o succesiune firească, după concursul de inspectori adjuncți, urmează ocuparea pe bază de competențe a posturilor de director de unități de învățământ preuniversitar.„Sunt interimari de foarte mult timp, iar stabilitatea în sistem este un lucru mult așteptat. Pentru a putea avea manageri competenți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar, este nevoie de concursuri”, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.