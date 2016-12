Cine va ajunge la catedră în şcolile constănţene?

Cine va ajunge la catedră în școlile constănțene?

„Mi-aș dori ca în sistem să nu intre candidați care nu au promovat titularizarea sau care au luat note sub 5. Mai repede să găsim doritori printre cei care sunt în stagii doctorale sau care au absolvit anul acesta. De asemenea, putem spune că nu toți cei care au promovat titularizarea au un loc asigurat la repartizare, pentru că sunt doar șase mii de locuri în învățământ pentru perioadă nedeterminată”, a spus Ecaterina Andronescu, Ministrul Educației, alaltăieri, după afișarea rezultatelor la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante și rezervate. Pe lângă cele „șase mii de locuri titularizabile”, care de fapt sunt 6.692, sunt și restul de 31.539 de posturi didactice / catedre vacante sau rezervate pentru angajare pe perioadă determinată. Din acestea, după cum a declarat ministrul, aproximativ zece mii nu pot fi acoperite, deși speră să nu se ajungă și la trimiterea la catedră a celor cu note sub 5. La nivelul județului Constanța au fost 1.745 de posturi și cum din cei 865 de candidați ieșiți din examen au promovat (au obținut o notă peste 7) mai puțin de jumătate, mai exact 409, ne gândim, firește, că aceștia nu au cum să le acopere pe toate. Nici dacă ar fi promovat toți cei 865 ieșiți din examen, nu ar fi fost suficienți. Alina Codreanu, inspector școlar de specialitate pe managementul resurselor umane, ne-a explicat însă cum stă treaba cu cele 1.745 de posturi: „Prin post înțelegem orice fracție din normele instituțiilor de învățământ. Chiar și două ore reprezintă un post. Ele nu sunt 1.745 de norme, dar nici nu le putem calcula și transfera în norme.”Din cele 1.745, 1.609 sunt vacante, restul fiind rezervate (de exemplu pentru concediul de creștere a copilului). Din cele vacante, 694 sunt complete și 915 incomplete. Iar din cele 694 de locuri complete, 259 sunt titularizabile (pentru o durată mai mare de 4 ani, deci pe perioadă nedeterminată), restul de 435 fiind pentru o perioadă mai mică de patru ani. Practic doar 259 de posturi scoase la concurs sunt titularizabile, așa că cei 409 care au promovat examenul sunt mai mult decât suficienți. Mai departe urmează a se face repartizarea, pe 13 august, când și celelalte posturi (pe perioadă determinată - suplinitori) se vor atribui în ordinea mediilor peste 7. Totul e foarte ușor de înțeles până aici numai că cei 409 de promovați se vor epuiza și se va trece și la cei cu mediile sub 7, pe 16 august. Conform metodologiei, pot ocupa posturi în învățământ, adică pot fi angajați să ne instruiască și să ne educe copiii, și cei care au note mai mici de 7 dar până în 5. Asta însemnând inclusiv cei care au între 5,00 și 5,95. Care sunt în număr de 190 și vor intra aproape toți. De fapt doar 4 vor rămâne pe dinafară după cum reiese dintr-un calcul simplu. Sunt 694 de locuri complete (norme întregi) titularizabile și netitularizabile (pentru titulari și suplinitori) și 698 de inși care au obținut o notă peste 5. Nici nu ne mai gândim cine va ajunge pe cele 915 de posturi incomplete sau cine va ocupa cele 136 de locuri rezervate (ale căror titulari sunt în concediu). Soluție de moment…În ton cu spusele ministrului de resort a venit și răspunsul din partea inspectorului șef al inspectoratului școlar constănțean, Răducu Popescu: „O să căutăm o soluție astfel încât actul să fie la cele mai înalte cote de performanță”. Întrebat fiind dacă se va apela la pensionari acesta a răspuns ferm: „Nu, nu cred că se va apela la pensionari. Probabil îi vom invita pe cei din învățământul superior, ei având toate calificările necesare. Nu știu în ce măsură vor vrea…”. Răducu Popescu speră ca posibilitatea rotunjirii veniturilor în condițiile salariilor înjumătățite de criză, să îi tenteze pe „cei din învățământul superior”. Mai există o speranță, la repartiții, și de la cei care au dat examenul acesta acum un an și acum doi ani, care vor fi pe liste în ordinea mediilor la un loc cu examinații de anul acesta.