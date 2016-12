Cine sunt premianţii Mediaş Central European Film Festival

Cine sunt premianții Mediaș Central European Film Festival

Marele premiu al primei ediții a Mediaș Central European Film Festival (MECEFF) a fost acordat filmului polonez „Trandafirașul / Little rose”, de Jan Kidawa-Bloński. Premiul Mediensis pentru cea mai bună interpretare a fost acordat actriței Ursula Strauss, pentru rolul din filmul „Poate în altă viață / In Another Lifetime” (Austria, 2010, regia Elisabeth Scharang), în timp ce premiul Mediensis pentru cea mai bună imagine, oferit de Kodak România, i-a revenit lui Andras Nagy, pentru filmul „Biblioteque Pascal”. Premiul Mediensis pentru cea mai bună regie a fost câștigat de Florin Șerban, pentru filmul „Eu când vreau să fluier, fluier” (România, 2010), iar premiul special al juriului a fost oferit filmului „Valea curajului / Gei Oni” (Israel 2010, regia Dan Wolman). Festivalul s-a desfășurat în perioada 5-11 septembrie, în orașul Mediaș.