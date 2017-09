Cine sunt noii directori de şcoli din Constanţa

S-a încheiat concursul!

Cine sunt noii directori de școli din Constanța

După aproape două săptămâni de foc, trei probe eliminatorii și emoții uriașe, Inspectoratul Școlar Județean Constanțaa încheiat, marți după-amiază, concursul pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți. Au fost și respinși, dar și candidați admiși pe mai multe posturi, însă, chiar și așa, vor rămâne câteva poziții neocupate. Unii candidați au picat proba scrisă și, chiar dacă s-au prezentat la următoarele două probe, au fost declarați respinși; alții nici nu s-au mai prezentat după eșecul de la scris.Conform rezultatelor publicate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța în cursul zilei de ieri, sunt înregistrați 34 de candidați respinși și 11 neprezentați. Deocamdată, nu sunt rezultatele finale, căci urmează a fi analizate contestațiile, dar vă putem da câteva nume din cei care au reușit și, în mai puțin de o lună de zile, vor ocupa un post de conducere în unitățile de învățământ din județul Constanța.Cel mai mare punctaj a fost de 141 de puncte și a fost obținut de prof. Cosmin Petrișor Badea, care va fi director la Școala Gimnazială nr. 8 Constanța. Pe locul al doilea se află prof. Lucia Cibotariu, cu 138,50 de puncte, care a candidat pentru postul de director adjunct la Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” Constanța, iar cel de-al treilea punctaj județean a fost adjudecat de prof. Ion Denys Ciorogaru, 138 de puncte, care va ocupa postul de director adjunct la Școala Gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” din Constanța. Pentru aceeași funcție a fost admisă și prof. Simona Balteș, cu 123,45 de puncte.Colegiul „Mircea“ are un nou director adjunctAstfel, în urma rezultatelor înainte de contestații, noul director adjunct al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” este prof. Loredana Elena Tănase, cu un punctaj de 132,50 p, noul director adjunct al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” este prof. Mihaela Tudorache, cu un punctaj de 124,50 p, iar noul director adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța este prof. Constanda Moraru, cu un punctaj de 132,70 p. De asemenea, prof. Violeta Sorina Ionașcu (123 p) a câștigat postul de director adjunct la Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, prof. Corina Custurea (136,5 p) a câștigat postul de director la Școlii Gimnaziale nr. 43 „Ferdinand” Constanța, iar prof. Marian Avram (122,80 p), pe cel de director adjunct al aceleiași unități de învățământ.Unii s-au retras de bună voieLa Școala nr. 37 Constanța, prof. Gabriela Constantin a concurat pentru ambele funcții și a obținut 118,60, respectiv 117,35 de puncte, iar prof. Verginica Deaconeasa s-a înscris, inițial, tot pentru ambele posturi, însă, după ce a fost declarată admisă, cu 129,55 de puncte, pentru funcția de director plin, nu s-a mai prezentat la interviul pentru postul de director adjunct. Contracandidata acestora, prof. Iuliana Marcoșanu, a fost respinsă la proba scrisă, unde a obținut 31,25 de puncte.Director adjunct nou și la Colegiul de ArteO situație specială este și la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Medgidia, unde au fost scoase la concurs postul de director și cel de director adjunct și s-au înscris cinci candidați, fiecare pentru ambele funcții. Doi au fost respinși, unul la proba scrisă și celălalt la proba interviului, așa că au rămas în cursă trei, din care prof. Zișan Șicu are cel mai mare punctaj (136,75 p) și probabil va ocupa funcția de director, iar prof. Adrian Ilie, cu 125,8 puncte, este pe locul întâi pentru funcția de director adjunct. Cel de-al treilea candidat admis, prof. Sorina Eftimi, a avut 124,9 puncte, deci a pierdut ambele posturi de la Medgidia, însă, a câștigat postul de director adjunct la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, cu 126 de puncte.Și la Școala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu” din Constanța a fost concurență. Patru candidați s-au înscris în cursa pe care ulterior a câștigat-o prof. Beatris Geanina Roșcan, cu 125,75 de puncte, și care va fi director plin și prof. Ionuț Lucian Pandele, cu 121,75 puncte, care va fi director adjunct.Același director printre bălăriiLa Școala nr. 17 „Ion Minulescu” din Constanța a câștigat postul de director prof. Ion Laurențiu Ghilea, cu 125,25 de puncte, iar la Școala nr. 14 din cartierul Palazu Mare a obținut postul de director prof. Eugenia Teșeleanu, cu 123,95 de puncte.Interesant este că la Școala nr. 22 „I.C. Brătianu” Constanța, a cărei curte plină de bălării și gunoaie am prezentat-o în luna iunie, postul de director a fost câștigat tot de directorul de anul trecut, prof. Mihai Preda.