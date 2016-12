Cine sunt "magicienii" care dau viaţă păpuşilor de la teatru

Cine sunt "magicienii" care dau viață păpușilor de la teatru

Poveștile nemuritoare sunt spuse, aproape zilnic, copiilor care trec pragul Teatrului de Copii și Tineret „Căluțul de mare“. O mână de actori păpușari reușește să-i atragă cu talentul și cu îndemânarea lor.Păpușile, parcă desprinse din povești, prind viață.Actorii păpușari reușesc atât de bine să intre în pielea personajului, fie că este vorba de Pinocchio, Albă ca zăpada sau Cei trei purceluși, încât devin una cu sufletul păpușii. Chiar dacă fiecare păpușă e unică în felul ei, ea se distinge prin anumite trăsături, prin vocea, forța actorului păpușar, care transmite emoția și îi cucerește pentru totdeauna pe copii.Claudia Zaharia, actor păpușar, este din anul 2000 în Teatrul de copii și tineret „Căluțul de Mare”. De mic copil și-a dorit să devină actriță.„A fost un vis frumos care s-a împlinit! Am simțit că nu pot face altceva decât teatru! În momentul în care cortina se ridică, se creează o atmosferă feerică, e un schimb de energie între noi și micuții spectatori. E momentul în care intrăm într-o lume magică, în care visele lor se împlinesc pentru că se identifică cu personajele, trăiesc alături de noi povestea”, ne mărturisește Claudia Zaharia.Alături de ceilalți colegi, actrița face din pasiune această meserie, pentru că, fără plăcere și pasiune, nimeni nu ar fi rezistat în acest domeniu, unde salariile sunt foarte mici. Cea mai mare bucurie a actorilor păpușari e atunci când micuții spectatori aplaudă, râd și se implică total în poveste, spune Claudia Zaharia.Alături de Claudia, actorii Ion Ciolan, Tiberiu Roșu, Grațian Prisăcariu, Clara Ghiuveleghian, Alina Manțu, Rovena Paraschivoi, Dana Manaloche, Arina Cojocaru, Andrei Stroescu, Dan Minciună sunt păpușarii care ne fac lumea mai frumoasă.„Adevăratul Teatru este aici!“Muezel Geambec este omul a cărei viață s-a identificat cu cea a teatrului. Organizatoare de spectacole, Geambec se află în teatru încă de la înființarea secției de păpuși. În vârstă de 76 de ani și cu mai bine de 55 de ani petrecuți în teatru, Muezel Geambec este primul om pe care-l întâlnești când deschizi ușa instituției. Energică și plină de viață, doamna Geambec ne-a povestit că doar datorită dragostei față de această lume fascinantă a rezistat atâți ani: „Am urcat și pe scenă atunci când a fost nevoie! Mânuirea unei păpuși este o mare tehnică! Am avut mari nume de actori păpușari, dar, din păcate, mulți dintre ei nu mai sunt în viață. De-a lungul timpului, am făcut și pe cabiniera, și pe recuzitoarea, orice a fost nevoie. Dacă mă supără ceva, acum, e că unii oameni nu au descoperit încă faptul că adevăratul teatru este aici!”.Sute de ore de migală pentru 50 minute de magieDin pasiune, îndemânare și ore în șir de muncă, păpușile devin personaje, atât de reale, încât spectatorii, de la mic la mare, se contopesc cu povestea. Dar cum ajung artiștii să creeze magia de pe scenă la Constanța? Cu ajutorul constructorului de păpuși, sculptorul butafor Magdalena Damian, a croitorului Vasilica Zahiu. Este nevoie de zeci de ore de migală ca să dai naștere unei lumi în fața căreia toți spectatorii vor aplauda. Obiectele de decor care acoperă scena teatrului, păpușile, crează o lume magică.Atelierul teatrului, locul unde prind viață păpușile, talentul actorilor, toate acestea reprezintă ingredientele necesare reușitei unui spectacol. Chiar dacă butaforia este o meserie pe cale de dispariție, pentru că este foarte prost plătită, ea reprezintă „sarea și piperul” unui spectacol. Cum intri în atelier, te răzbește mirosul de aracet. O mulțime de schițe, materiale textile, ghips, vopsele, bucăți de lemn, polistiren, toate invadează masa de lucru. Ca un „teatru de război”, atelierul este locul unde se naște un alt univers.Sculptorul butafor Magdalena Damian ne-a mărturisit că se pornește de la o schiță pe care o concepe scenograful, după care urmează schița tehnică la dimensiunile reale ale păpușii, articulațiile și toate celelalte detalii. Sunt marionete susținute de fire și altele susținute prin intermediul unor tije și măștile de dimensiuni foarte mari, care îmbracă întreg corpul actorilor. Magdalena Damian este în teatru de 10 ani, dar nu a fost zi în care să se plicti-sească. Despre iubirea față de păpuși și meseria pe care o fac la un nivel profesionist vorbește și croitoreasa Vasilica Zahiu: „Nu banii sunt cei care ne motivează, pentru că sunt puțini, ci dragostea pentru păpuși și pentru copii!”.