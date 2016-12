Cine sunt elevii olimpici cu care se mândreşte Constanţa

7

Olimpici

Nu cred ca in articol este vorba doar despre Doamna Vacarescu, e drept ca este total incomplet, mai mult are si inexactitati. Nu va mirati, chiar comunicatul oficial al ISJ abunda in inexactitati. Oricum, elevii trebuie apreciati si stimulati, au depus eforturi mari. Stimulentele oferite de autoritati sunt mici (in unele cazuri, in Constanta, spre exemplu) sau inexistente/doar promise (in alte cazuri, in Mangalia si Navodari, parca, nu stiu sigur). Olimpiadele scolare au radacini in cele sportive, actualmente chiar si SUA sau UK participa asiduu, recunoscand meritele (multi sunt admisi la Harvard sau Cambridge, de exemplu, pe baza rezultatelor de la internationale). Nu blamati antrenorii sau scolile, de multe ori sunt importante rezultatele si munca depusa (exemplu Real, Barcelona sau Nadia). Da, e greu sa organizezi o olimpiada, dar participantii trebuie tratati mult mai bine, e adevarat. Dar aici chiar e metehna romaneasca, educatia nu primeste suficiente fonduri si, probabil, uneori nici nu cheltuie eficient! Numai de bine, suntem in Saptamana Patimilor! Si mai sunt inca elevi pe la olimpiade (ISJ stie?)...