Cine sunt elevele minune ale Constanţei

Cine sunt elevele minune ale Constanței

Printr-o frumoasă coincidență, câștigătoarele premiului I la olimpiadele naționale de limbi străine, respectiv engleză și franceză sunt eleve ale Colegiului Național "Mircea cel Bătrân".Indra-Bianca Ionescu, clasa a XII-a, câștigătoarea Premiului I la Olimpiada Națională de limba engleză, este olimpica despre care s-a vorbit ca fiind un copil minune, autodidact. Mare iubitoare de lectură, Indra a studiat clasele primare și gimnaziul la Colegiul de Artă, unde a cochetat cu pianul și corul. "În acea perioadă, am mers la numeroase concursuri de matematică și domnul profesor Constantin Iancu a fost chiar dezamăgit că nu am mers mai departe la liceu pe un profil real, ci la uman. Dar n-am abandonat pasiunea pentru matematică și am participat în fiecare an la fazele naționale ale olimpiadei. Anul acesta, însă, au fost în același timp județenele la engleză și la mate și am fost nevoită să aleg. Anul trecut am ajuns cu ambele la Națională".După care ne-a povestit cu lux de amănunte în ce au constat probele la olimpiada de anul acesta. "Nu mi-am făcut mari griji la început, pentru că aveam exercițiul edițiilor anterioare. Dar a fost foarte greu și sincer nu mă așteptam să obțin un rezultat atât de bun. Doamna profesoară Lavinia Mircea, de la clasă, m-a ajutat foarte mult, de asemenea și doamna Alexandrina Vlad, de la Liceul «Călinescu» pe partea de speaking".În urma acestui succes, Indra are posibilitatea să intre fără examen la facultate. Așa încât și-a ales profilul limbii moderne aplicate din cadrul Facultății de litere a Universității "Babeș Bolyai" din Cluj, unde va susține, totuși, un examen la franceză. "Bucureștiul nu mi-a plăcut niciodată, Iașiul are secții mai mult pe real, Timișoara e prea departe. Era și opțiunea de a pleca în străinătate, dar este o cheltuială prea mare și nu mi se pare că ar merita. Până la urmă ce este atât de greșit în România? Poți să termini facultatea și în străinătate și să nu-ți găsești loc de muncă. Ne purtăm de parcă e atât de oribil aici, adică ne plângem în continuu că e groaznic, dar nu facem nimic în sensul acesta. Schim-barea începe cu tine și se propagă.Visul meu, prin clasa a VII-a, a fost să devin traducător, translator și se pare că sunt aproape de a-mi îndeplini acel vis. Sau poate chiar profesor. Până la urmă nu contează atât de mult banii, dacă faci ceea ce-ți place. Ce e mai important? Să ai o slujbă bine plătită, dar pe care o detești, sau ceva care îți place foarte mult și pentru care te trezești zâmbind dimineața? Sper să nu mă pocnească prea tare în cap viața".În final, am rugat-o să le împărtășească și colegilor ei mai mici câteva mici secrete de succes. "Nu pot să le spun că am făcut vreun efort special vreodată sau că m-am îngropat în cărți ca să ajung aici. Nici la engleză, nici la matematică. Pur și simplu dacă am văzut că-mi place am acordat mai multă atenție. Până la urmă trebuie să pui pasiune în orice faci și cel mai important este să citească. Dacă nu citești, nu ai de unde să acumulezi și atunci stagnezi. Mi-ar plăcea să citească mai mult lumea și să-și dea interesul".După clasele primare de la Școala Gimnazială "Gheorghe Țițeica", Ioana Popescu, acum clasa a IX-a, a ales să vină la gimnaziul Colegiului "Mircea", pe care l-a reprezentat cu cinste la Olimpiada Națională de limbă franceză care a avut loc la Focșani. La secția bilingv clasa a IX-a, la care a câștigat premiul I, au fost 19 candidați, iar pentru a-și dezvolta vocabularul, prof. Florentina Gheorghe, de la clasă, i-a propus să lectureze cât mai mult în limba lui Voltaire."M-a atras încă din clasa a treia limba franceză, cu toate că fac parte din generația care a studiat două limbi străine în învățământul primar. Mi se pare o limbă elegantă, care seamănă cu româna". Ioana își dorește să studieze Medicina și ne-a mărturisit că nu în străinătate, dar cochetează cu ideea unei specializări în Franța.