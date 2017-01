Cine sunt cei şapte „magnifici“ de la Evaluarea Naţională

Cine sunt cei șapte „magnifici“ de la Evaluarea Națională

Ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, au fost premiați, în direct cu Ministerul Educației Naționale și cu toată țara, prin intermediul unei videoconferințe, cei șapte elevi care au obținut media 10 la Evaluarea Națională, prilej cu care le-au fost înmânați și cei 2.000 lei, drept răsplată de la… Guvernul României.În condițiile în care învățământul constănțean a înregistrat la examenele naționale de anul acesta un regres, neavând nicio medie de 10 la Bacalaureat, cei șapte adolescenți constituie mândria instituțiilor din care provin.Memet Ferda a ajuns elevă a gimnaziului Colegiului „Mircea” după ce s-a transferat de la o școală din Medgidia: „Mă bucur foarte mult de rezultatul obținut, care reflectă munca pe care am depus-o, o muncă asiduă, care m-a ajutat să-mi împlinesc idealul. Provin dintr-o familie de profesori, bunicii, părinții, mătușile fiind la catedra de limba română sau matematică. Consider că era normal ca într-o familie atât de numeroasă de matematicieni să fac și eu o performanță”. Întrebată ce va face cu banii pe care îi va primi, ingenuu, a declarat că îi păstrează pentru zile negre. Cât despre viitor, se consideră o persoană capricioasă, dar la ora aceasta își dorește să se facă medic.Pe eleva Maria Alexandra Dumitriu, tot de la „Mircea”, am rugat-o să ne descrie un copil de nota 10: „Muncește foarte mult, încă de când e mic. E foarte ambițios și își dorește ca totul să fie perfect, sau cel puțin eu sunt o perfecționistă și întotdeauna am tins către vârf”. Își dorește să urmeze o carieră în arhi-tectură, motiv pentru care, după ce va termina liceul, ar vrea să meargă la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și apoi să meargă în Germania să aprofundeze, după care să se întoarcă în țară.Colegul ei de clasă, Claudiu-Mihai Popa, ne-a mărturisit că ei doi nu se află într-o competiție și sunt chiar prieteni. „Chiar ne așteptam unul de la celălalt să luăm note mari. În toți acești patru ani de gimnaziu, ne-am ajutat reciproc și suntem mândri unul de celălalt. Simt că această notă de 10 pe care am luat-o la Evaluarea Națională este rezultatul muncii mele nu numai din clasa a VIII-a, ci din toți cei patru ani de gimnaziu”. A participat la olimpiadele de matematică și română, unde a reușit să ajungă la etapele județene, la care a obținut mențiuni și alte premii.Horia Băran a terminat gimnaziul de la „Mircea” cu media 9,60, motiv pentru care nu se consideră „o capacitate”. Recunoaște că a mai renunțat la studiul anumitor materii pentru a se concentra pe matematică și română. „Prin muncă grea eu zic că se poate face orice. Acum, că am obținut aceste note, nu pot afirma că nu mi-a plăcut, dar au fost momente de sacrificiu”. Își dorește o carieră în medicină, specializarea chirurgie.Pe lângă multă muncă, Lia-Cristina Popescu, o altă elevă de 10, spune că e nevoie și de multă ambiție. „Îi sfătuiesc pe colegii mei să învețe constant, nu numai în ultimul an, pentru că viitorul lor depinde de asta”. A terminat gimnaziul la Școala nr. 38 „Dimitrie Cantemir” și cu toate că s-a meditat în particular spune că de bază a fost ceea ce a învățat la școală. Din clasa a V-a, a început să participe la toate olimpiadele de matematică, dar și la română, fizică, biologie.Sorina Ioana Milea, absolventă a gimnaziului Școlii nr. 30 „Gheorghe Țițeica” cu media 9,91, a mărturisit că a muncit zi și noapte pentru această performanță. Întrebată dacă în clasă colegii o considerau o tocilară, a declarat că „majoritatea am fost copii excelenți și nu li s-a părut ciudată reușita mea”.Celor șase elevi de nota 10 prezenți la ISJ Constanța li se adaugă Ioana Ilie, de la Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, care este plecată în cantonament.