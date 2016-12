Cine sunt câştigătorii premiilor BucureştiTu

Cine sunt câștigătorii premiilor BucureștiTu

Festivalul Anim'est, Festivalul "George Enescu" și salonul de carte Bookfest se numără printre câștigătoarele premiilor BucureștiTu, acordate în urma votului publicului, se arată pe site-ul oficial al evenimentului. Distincțiile denumite "premiile orașului București" au fost decernate azi, în cadrul unei gale.Utilizatorii site-ului bucurestitu.ro au putut vota personalitățile și proiectele cele mai importante din muzică, teatru, ecologie, turism, sport și jurnalism.Fiecare dintre cele 12 categorii a avut câte trei nominalizări.Astfel, la categoria "Arhitectură" câștigător a fost votat "Cărturești Carusel", librărie amenajată într-o clădire de patrimoniu, în Centrul Vechi al Capitalei. În total, 53 la sută dintre votanți au preferat acest proiect. Nominalizate la această categorie au mai fost Teatrul Național București și Hanul Gabroveni.La categoria "Arte Plastice", câștigător a fost proiectul "Art Safari", cu 46,7 la sută din voturi. Nominalizate au mai fost proiectele "Noaptea Albă a Muzeelor" și "Noaptea Albă a Galeriilor".La categoria "Literatură" premiul BucureștiTu a revenit Salonului Internațional de Carte Bookfest. Nominalizate au mai fost Festivalul Internațional de Literatură București și Târgul de Carte cu Discount Kilipirim.La categoria "Cercetare & Educație" câștigătoare a fost organizația "Teach for Romania", cu 40,6 la sută din voturi. "Teach for Romania" își propune să pregătească o generație de profesori care să aducă schimbare în domeniul educației în România. Nominalizate la această categorie au mai fost Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei".Categoria "Ecologie" a avut câștigător proiectul "Grădina din curtea școlii", realizat de organizația România în Tranziție, cu 46,5 la sută din voturi. Nominalizate la această categorie au mai fost organizațiile "Ateliere fără Frontiere", pentru proiectul "Remesh" și Viitor plus pentru programul "Recicleta". La categoria "Film" a fost desemnat câștigător evenimentul Anim'est, cu 41,5% din voturi. Au mai fost nominalizate Festivalul NexT și Festivalul Internațional de Film Experimental București.La categoria "Muzică" a fost votat câștigător Festivalul "George Enescu", eveniment ce a cumulat 59,4 la sută din voturi. Au mai fost nominalizate festivalul Summer Well și SoNoRo.Câștigătorul categoriei "Sănătate" a fost desemnat Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" — 49,2 la sută din voturi. La categoria "Teatru" a fost desemnat Festivalul Național de Teatru, cu 40,4 la sută din voturi. Au mai fost nominalizate Festivalul Undercloud și Festivalul Național de Teatru Independent.