Cine sunt câştigătorii Galei Tânărului Actor Hop 2013

Cine sunt câștigătorii Galei Tânărului Actor Hop 2013

Ediția a XVI-a a Galei Tânărului Actor HOP, desfășurată la Vox Maris No.1 Club Grand Resort din Costinești, s-a încheiat week-endul trecut cu desemnarea laureaților.Juriul final a fost format din Oana Pellea (actriță, președintele juriului), Radu Macrinici (dramaturg), Marius Manole (actor), Ada Milea (actriță, cantautor), Ion Rizea (actor).Începând de anul trecut, organizatorii Galei au decis ca Premiul „Ștefan Iordache” să devină marele premiu al galei. Acesta a fost acordat, începând cu ediția 2009, pentru cel mai bun actor la secțiunea individual. Premiul se acordă în memoria marelui artist Ștefan Iordache, cel care a fost membru al juriului la mai multe ediții ale Galei HOP, un mare apropiat al acestui eveniment și al susținerii tinerilor la început de carieră.La ediția de anul acesta, Premiul „Ștefan Iordache” a fost acordat actriței Ruxandra Maniu, pentru rolul din „Râs nervos” de Christopher Durang și personificarea Lianei Mărgineanu în rolul Kastrabanca din filmul „Câtă speranță”. Ruxandra Maniu (23 ani) este din București, absolventă în 2011 a Facultății de Arte a Universități Hyperion la clasa profesorilor Eusebiu Ștefănescu și Rodica Mandache. „Nu mă așteptam, mă simt extraordinar. (...) Concursul nu a fost greu, mie mi-a plăcut foarte mult aici, nu pot să spun că a fost greu, a fost plăcut. Ceea ce am făcut zilele acestea aici este meseria mea, asta îmi doresc să fac și în continuare și asta am făcut. De actorie m-am apucat din facultate. M-am hotărât la liceu, în clasa a IX-a, să dau la Facultatea de Teatru, am spus că asta vreau să fac, nu știu ce a fost în capul meu. Am început să joc încă din facultate la Teatrul Metropolis, într-un spectacol al lui Horațiu Mălăele. Nu știu exact ce urmează, dar sper să fie bine, sper să am noroc și să joc”, a declarat pentru AGERPRES Ruxandra Maniu, la finalul galei.Premiul pentru cea mai bună actriță, secțiunea individual, a fost acordat ex aequo actrițelor: Emőke Pál (25 ani) și Aida Avieriței (24 ani).Premiul pentru cel mai bun actor, secțiunea individual, a fost acordat ex aequo actorilor Dumitru Georgescu (26 ani) și Ioan Paraschiv (25 ani, serbați chiar în ziua decernării premiilor, 7 septembrie).Premiul „Cornel Todea” – Premiul pentru cea mai bună trupă de actori, a fost acordat spectacolului „Pisica verde” de Elise Wilk, cu: Rareș Andrici, Irina Antonie, Andrei Cătălin, Anghel Damian, Diana Roman, Georgiana Vișan.Premiul Sică Alexandrescu, care se acordă începând cu a V-a ediție, premiul special al juriului, a fost acordat actriței Alexandra Caras.Premiul Publicului i-a revenit actriței Ruxandra Maniu și lui Ionuț Toader, iar cel mai bun spectacol a fost desemnat „Pisica verde”.Pe lângă aceste premii au mai fost oferite Premiul Yorick, oferit de către revista Yorick, prin Editura Nemira, lui Anghel Damian, Premiul Timică, oferit de Asociația Master Class a revenit Ilonei Brezoianu, Premiul pentru prestanță și rostire scenică oferit de actrița Dorina Lazăr, a fost acordat actriței Simona Arsu, Premiul Ziarului Metropolis destinat secțiunii grup, a fost acordat spectacolului „Pisica verde” de Elise Wilk.Premiile Amza Pellea, instituite începând cu acest an de fiica marelui actor, au revenit Amaliei Huțan și lui Octavian Costin. „Vreau de foarte mult timp să înființez un premiu și am ales acest moment. Sunt 30 de ani de când nu mai este tata și am ales să înființez premiul acesta. Premiul Amza Pellea este compus din patru premii și vreau să vă spun că nimeni nu știa ce o să se întâmple în seara aceasta”, a declarat Oana Pellea.A mai fost acordat un Premiu de Excelență, regizorului Radu Afrim, directorul artistic al acestei Gale, iar Premiul Vox Maris - Premiul pentru cel mai tânăr concurent a fost câștigat de Réka Lázsló, născută în 23 ianuarie 1992, la Miercurea Ciuc, licențiată a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, promoția 2013.