Cine şi-a adjudecat marele premiu al Galei Tânărului Actor - HOP

Cine și-a adjudecat marele premiu al Galei Tânărului Actor - HOP

Marele Premiu al Galei Tânărului Actor – HOP - premiul „Ștefan Iordache”, a fost acordat, vineri seară, actriței Dana Marineci. Tânăra actriță s-a prezentat în concurs cu monologul „Sonata sunetelor primordiale” de Kurt Schwitters la secțiunea individual, iar la proba obligatorie, „Amor estival” de Stela Popescu. Actrița are 28 de ani și este absolventă a UNATC, la clasa conf. univ. dr. Ana Doru.Actorul Ion Caramitru, președintele UNITER și directorul general al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, i-a înmânat marele premiu.Începând din anul 2013, organizatorii acestui eveniment au hotărât ca premiul „Ștefan Iordache” să devină Marele Premiu al Galei. Astfel, marele Premiu al Galei se acordă în memoria marelui artist, cel care a fost membru al juriului la mai multe ediții ale Galei HOP. Ștefan Iordache a fost un mare susținător al tinerilor, aflați la început de carieră. De asemenea, premiul „Vox Maris”, oferit de gazda galei, a fost adjudecat tot de Dana Marineci. Premiul constă într-un sejur de o săptămână în cadrul complexului în stagiunea estivală viitoare în valoare de 1.500 de euro.Premiul pentru cea mai bună actriță la secțiunea individual i-a fost acordat actriței Maria Teodora Filip, absolventă a UNATC București, la clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu, promoția 2014. Actrița a interpretat la proba la alegere monologul „Un dada clown”, iar la secțiunea obligatorie „Ești... unde?”, colaj după Romeo Fantastik - „Carolina”, Sweet Kiss - ”Tu Alin, Alin, Ali” și Vama - „Scrisoare către Făt-Frumos”. Actorul George Mihăiță, directorul Teatrului de Comedie, i-a înmânat premiul.Distincția „Cel mai bun actor” i-a revenit tânărului Nicholas Cațianis, în vârstă de 23 de ani, absolvent al Universității Hyperion, Facultatea de Arte, la clasa prof. univ. dr. Eusebiu Ștefănescu și prof. asoc. Rodica Mandache, promoția 2014. Cațianis s-a prezentat în concurs cu monologul „Trifoiul cu patru foi” după „Râs nervos” de Christopher Durant și „Trifoiul cu patru foi” de Eugene Ionesco, iar la proba obligatorie „Îmi place să mă plimb pe stradă” de Manuela Fedorca.Actrița Ana Ularu i-a înmânat distincția.Actrița Cătălina Bălălău, în vârstă de 25 de ani, absolventă a UNATC București, la clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu, promoția 2014. a câștigat premiul Sică Alexandrescu. Corina Borș, în vârstă de 26 de ani, absolventă a Universității „George Enescu”, Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru, la clasa prof. univ. dr. Emil Coșeru, promoția 2011 a câștigat premiul publicului pentru Cea mai bună actriță. Tot din partea publicului, la categoria Cel mai bun actor a fost desemnat Adrian Loghin, în vârstă de 24 de ani, absolvent al UNATC București, la clasa prof. univ. dr. Florin Zamfirescu, promoția 2014.Juriul celei de-a XVIII-a ediții i-a avut în componență pe actrița Maia Morgenstern, regizorul Radu Jude, muzicianul Tudor Chirilă, cântăreața și profesoara de jazz Luiza Zan și pe scenografa Iuliana Vîlsan.Evenimentul este organizat an de an de UNITER și Vox Maris Grand Resort Costinești iar coorganizator este Ministerul Culturii.(