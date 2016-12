Cine râvneşte la scaunul lui Răducu Popescu? Adriana Oprea scoate aşii din mânecă

Cine râvnește la scaunul lui Răducu Popescu? Adriana Oprea scoate așii din mânecă

La prima tentativă de ocupare a postului de inspector școlar general, în luna martie, județul Constanța s-a făcut de rușine printr-o jenantă cacealma. De la Inspectoratul Școlar Județean Constanța nu a plecat niciun dosar spre București, niciuna dintre cele trei candidate - prof. Irinela Nicolae, prof. Anca Dragomir și prof. Daniela Blaga, neavând la dosar faimosul certificat medical agreat de metodologia de concurs.De data aceasta, în prima zi a declanșării concursului de ocupare a postului de inspector școlar general, pe 27 iulie, la ora 10, Constanța va fi reprezentată de cinci candidați, mai precis candidate (în ordine alfabetică): prof. Cornelia Bercaru, director al Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”, prof. Daniela Blaga, titular la Liceul Teoretic „Traian”, prof. Gabriela Bucovală, inspector școlar general adjunct, prof. Isabela Marcu, titular Colegiul Tehnic „Virgil Madgearu”, și prof. ing. Adriana Cristina Oprea, titular la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”.Chiar dacă cele cinci candidate nu vor fi alese prin vot public, deci nu ar avea nevoie de o așa-zisă campanie electorală, am încercat să aflăm de la fiecare dintre ele de ce și-au dorit să candideze la cea mai înaltă funcție în învățământul constănțean și care le-ar fi planurile în cazul în care ar câștiga concursul. Cea care sparge gheața este prof. ing. Adriana Cristina Oprea. Aceasta este, la bază, profesor de științe tehnologice și, probabil, una dintre cele mai cunoscute candidate, fiind persoana care a deținut două mandate de inspector școlar general adjunct.Absolventă a Institutului Politehnic București - Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini, prof. Oprea a urmat studii doctorale în Management educațional, specialitatea Pedagogie generală, impresionantul CV cuprinzând numeroase certificări ce i-au conferit șansa de a fi numit, în anul 2005, inspector școlar pentru activitatea educativă formală și nonformală.Întrebată, ieri, de ce își dorește să revină în fruntea ISJ Constanța, prof. Adriana Oprea a afirmat că de data aceasta un concurs ar putea certifica ceea ce politicul nu va putea face niciodată, și anume capacitatea profesională reală. „Mă consider un om «de școală». Provin din familie de învățători, bunicii care m-au crescut, mama profesoară de biologie. Am parcurs o educație de calitate. Am rămas în învățământ pentru că mi-am dat seama că aceasta îmi este menirea. Am «ars» toate etapele profesiei de la profesor debutant de 23 de ani, la șef de catedră: director, inspector educativ, inspector general adjunct. Am o relație frumoasă cu elevii și colegii mei, alături de care am avut multe realizări profesionale. Am disponibilitate de a lucra, putere de muncă și o comunicare eficientă”, a mai adăugat prof. OpreaCât despre punctul forte al planului său managerial ca inspector școlar general, Adriana Oprea susține că, printre altele, are avantajul „cunoașterii în detaliu a situației școlilor din județ”.În ediția de mâine vă propunem viziunea celui de-al doilea candidat, în persoana prof. Nicoleta Bercaru.