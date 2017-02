Cine "râvneşte" fostul cinematograf "Republica"? De ce se întârzie inaugurarea?

Cine "râvnește" fostul cinematograf "Republica"? De ce se întârzie inaugurarea?

Ne încăpățânăm să fim cu ochii pe un obiectiv cultural al Constanței care este captiv birocrației românești și nesimțirii angajaților de prin anumite birouri, care nu îl consideră prioritar și nici nu îl mai trec pe agenda lor de… pierdut timpul.Altfel nu ne explicăm cum este posibil ca la aproape jumătate de an de la finalizarea lucrărilor să trecem pe lângă bătrânul cinematograf „Republica”, rebotezat Centrul cultural „Jean Constantin”, iar în do-cumentele proiectului cu care s-au câștigat fonduri europene Centrul multifuncțional educativ pentru tineret.Și pentru că în repetatele întrebări adresate reprezentanților Consiliului Județean Constanța ni s-a răspuns că se așteaptă ultimul aviz din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, ne-am adresat acestei instituții pentru o corectă informare.„Consiliul Județean Constanța a solicitat în data de 23 noiembrie 2018 autorizația de securitate la incendiu pentru obiectivul realizat în municipiul Constanța, bulevardul Ferdinand nr. 56, județul Constanța. În urma analizării documentației și a verificării în teren, s-a transmis în scris solicitantului conform prevederilor legale faptul că: scenariul de securitate la incendiu și o parte din piesele desenate trebuie actualizate cu măsurile de apărare împotriva incendiilor realizate; este necesară prezentarea întregii documentații tehnice pentru arhitectură la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. și detalii de execuție.Obiectivul corespunde din punct de vedere tehnic, în sensul că respectă prevederile specifice securității la incendiu, în consecință «numărul de ieșiri de urgență» este corespunzător reglementării tehnice și suficient având în vedere numărul de utilizatori prevăzut în proiect.Obiectivul deține aviz de securitate la incendiu (emis în baza documentației de proiectare în vederea eliberării autorizației de construire). Astfel, potrivit prevederilor legale, urmează ca beneficiarul să solicite autorizație, după completarea documentelor conform celor amintite”, este răspunsul primit de la ISU.„Un cinematograf mascat?“Plecând de la denumirea sus-menționată - Centrul multifuncțional educativ pentru tineret -, atât Asociația Elevilor din Constanța, cât și Federația Tinerilor din Constanța ar dori efectiv să se implice în buna funcționare a aces-tuia, prin valorificarea sa în sensul destinației pentru care s-a obținut finanțare.„În prezent, clădirea în care urmează să fie primul centru de tineret din Constanța se află în administrarea Centrului Cultural «Teodor I. Burada», instituție publică de cultură de interes județean, care nu poate administra în mod legal un centru de tineret, fiind încălcate dispozițiile art. 1 din OUG nr. 118/2006, nefiind un așezământ cultural. În acest sens, Consiliul Județean poate să administreze centrul fie direct, prin aparatul de specialitate, fie prin crearea unei noi instituții publice. Federa-ția Tinerilor din Constanța susține înființarea unei instituții publice de interes județean care să administreze acest centru, dar și alte spații cărora li se poate da o afectațiune în zona activităților de tineret. Cu privire la ac-tivitatea acestui centru, acesta trebuie să aibă o activitate de tineret (orice formă de acțiune organizată în sco-pul îmbunătățirii condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităților și aspirațiilor acestora), și nu poate fi un cinematograf. În cazul în care centrul ar fi un cinematograf mascat, s-ar încălca contractul de finanțare și dispozițiile dreptului Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat”, se precizează în comunicatul trimis redacției de Ale-xandru Bajdechi, președintele fede-rației.„Centrul este prost gândit“Mai tânărul său coleg, Alexandru Manda, liderul elevilor, este de aceeași părere că acest centru trebuie să fie locul în care se desfășoară activități pentru tineret, în sprijinul elevilor, studenților și, în general al tinerilor, din județul Constanța.„Din păcate, s-a tergiversat foarte mult deschiderea acestuia, încă de acum șase luni, poate chiar mai mult. Presupun că ar exista probleme la sala de spectacol, prevăzută cu 750 de locuri și o singură ieșire mare. Din nefericire, centrul este gândit foarte prost. Am fost și am vizitat centre de tineret din Budapesta, din Timișoara - acreditat de Consiliul Europei, fosta casă de tineret a UTC. Cu o sală de expoziții la parter, un amfiteatru de 250 de locuri, la etaj săli de festivități sau de conferințe mai mici, săli de lucru. Există și un hotel de 40 de locuri. Un centru de tineret modern trebuie să aibă spații de lucru, spații de birouri. La Constanța există două spații cât jumătatea unei săli de clasă, unde ar trebui să aibă loc traninguri, și sala mare de festivități. La etaj sunt birouri tehnice, care ar putea fi folosite ca birouri de lucru, dar condițiile sunt improprii”, a adăugat același lider.Întrebat dacă au acordul autorităților de a fi „găzduiți” în centru, elevul Manda a declarat că atât președintele Consiliului Județean, Horia Țuțuianu, cât și Dan Cojocaru, din partea Centrului „Burada”, au fost foarte deschiși, declarând că centrul este tocmai pentru ei, tinerii constănțeni.În final, nutrim speranța că următorul articol va fi despre inaugurarea Centrului multifuncțional educativ pentru tineret.