Cine pune lacătul pe istoria Constanţei?

...lipsa de viziune, lipsa de politici!

...o tema de dezbatere publica pentru Constanta pentru ca de aici pot veni foarte multi bani in sezonul estival. Situatia monumentelor noastre istorice este dezastruoasa. Nu zic ca MINAC nu are partea de vina. Dar este o institutia lipsita realmente de resurse financiare. Desi isi asigura intr/un procent superioar fata de oricare muzeu romanesc finantarea, muzeul nu poate face mai nimic. El poate propun finantatorului proiecte pe termen scurt si lung, acesta are obligatia sa le analizeze si sa le puna in aplicare. Insa finantatorul, in cazul de fata, desi se plange de lipsa de bani, imparte cu nemiluita, din bugetul local, in diferite domenii....vezi asocierile in domeniul sportului, de exemplu, /și nu numai....Daca am avea in fruntea judetelor si oraselor noastre invatati, lucrurile s/ar schimba. La noi, insa se promoveaza nulitatile. Oamenii lipsiti de valoare, fara caracter....La ce sa ne asteptam in aceste circumstante?....In urma cu cateva saptamani, cineva l-a intrebat pe viceprimarul Fagadau daca are o strategie pentru promovarea turismului cultural-istoric la nivelul municipiului, si a spus clar ca nu are! ...deci, municipalitatea aplica politicile dupa cum bate vantul. Ce sa ne mai miram_ Ce sa ne mai jeluim ca monumentele noastre se darama? Ce sa mai discutam despre asta? ...sa vorbim despre dezmat, bautura, dansuri din buric...aici exista, intr/adevar o strategie. Nu se doreste, din cate am vazut eu in ultimii ani, ca municipiul Constanta sa devinao capitala a turismului cultural/istoric. Se vrea o capitala a prostitutiei, a hotiilor, se incurajeaza betiile pe plaja, mizeria umana, lucrurile ieftine care prostesc poporul....Aceasta este politica guvernantilor nostri din ultimii ani......