„Cine poartă mărţişoare nu mai e pârlit de soare”

Interviu cu Gabriela Barbu:

„Cine poartă mărțișoare nu mai e pârlit de soare”

În prima zi a lunii martie, considerată ca prima zi a primăverii, are loc sărbătorirea mărțișorului. Acest străvechi obicei al primăverii este specific poporului nostru și își are originea în credințele și practicile legate de agricultură.Într-un interviu acordat pentru „Cuget Liber”, profesor Gabriela Barbu, expert în tradiții și obiceiuri populare, ne dezvăluie cele mai interesante lucruri despre istoria mărțișorului.- Ce este Mărțișorul?- Funia filelor, săptămânilor și lunilor adunate într-un șnur bicolor, simbolizând iarna și vara, lumina și întunericul, ziua și noaptea, bărbatul și femeia. Datină străveche, cu largă răspândire pe pământul românesc, mărțișorul este o practică aproape unică în sud-estul Europei, fiind purtat de fetele, nevestele și chiar băieții de la noi.- Care au fost primele urme ale existenței mărțișorului?- În țara noastră, în urma săpăturilor arheologice, au fost descoperite mărțișoare vechi de peste 8000 de ani. Sub forma unor mici pietricele vopsite în roșu și alb, ele erau înșirate pe ață și se purtau la gât. Culoarea roșie, dată de foc, sânge și soare, era atribuită vieții, deci femeii care dă naștere vieții, iar culoarea albă, conferită de limpezimea apelor, de albul norilor și al pomilor înfloriți, era specifică înțelepciunii masculine.Răspândit în toate provinciile țării, mărțișorul este pomenit pentru prima dată de Iordache Golescu în manuscrisul său „Pilde, povățuiri și cuvinte adevărate și povești cu trebuincioase lămuriri”.Cu aproape 100 de ani mai târziu, folcloristul Simion Florea Marian, fără să cunoască scrierea marelui vornic, avea să ne dea o informație asemănătoare, referindu-se la datina mărțișorului.„Este datina prin care părinții leagă de 1 Martie copiilor lor câte o monedă de argint ori de aur la gât sau la mână. Moneda aceasta este atârnată de un găitan compus din două fire de argint și aur, și se numește «Mărțișor», «Mărțiguș» sau «Mart»”.- Care este scopul legării mărțișorului?- Scopul legării mărțișorului la gâtul și mâinile copiilor este ca acei copii să aibă noroc în decursul anului, să fie „sănătoși, curați ca argintul” sau „peste vară să nu-i apuce frigurile”. Mărțișorul este „o ață împletită cu un fir alb și altul roșu ce se leagă la gâtul și mâinile copiilor în luna lui martie, spre pază, spre depărtare de rău și de orice boală”.- Cât timp trebuie purtat asupra noastră?- Timpul purtării mărțișorului este diferit de la zonă la zonă. În unele localități, el se păstrează 12 zile, după care se leagă la ramura unui pom tânăr, în credința că o parte din dărnicia și puterea arborelui se va transmite și copilului.În alte localități este purtat până înflorește porumbul sau păducelul, fiind lăsat apoi pe florile acestor arbuști cu speranța că pielea fetelor și a copiilor să devină la fel de albă ca petalele florilor.Mărțișorul se mai lasă și pe un trandafir din grădină, de data aceasta urmărindu-se însă, roșeața catifelată a petalelor florii. Există și o vorbă din popor despre purtatul mărțișorului: „Cine poartă mărțișoare nu mai e pârlit de soare”.