Cine ne invită la „simfonia“ culorii?

Ridicolul incultului

Madame Nedelcu citind prima fraza a articolului, mi-a ramas cafeaua in gat!!Trebuie,cred,sa faci mari eforturi sa te exprimi atat de idiot,stupid,jenant,ridicol.Nu numai ca exprimarea dumitale nu are nici un sens,dar uiti ca te adresezi unui public care deja nu prea da pe la expozitii.M-am intrebat mereu care este motivul pt. care, cand este vorba de arta, se foloseste un limbaj ridicol si jenant? Oare artistul a vazt articolul inainte de a fi publicat?Nu vorbesc in necunostinta de cauza.Pinze semnate de mine sunt cumparate de diverse muzee(si cel din Cta).Datorita unor stupizi si pretentiosi,pretinsi intelectuali,in ceea ce ma priveste imi fac singur articolele publicitare. Sincer,ma intreb,nu te jenezi cand te recitesti?Cine sunt sti,ca doar aveti mailul meu.Sa cresti mare. PS cred ca Dna Pauleanu s-a indoit de ras.