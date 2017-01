Cine mai conduce şcolile constănţene? Zeci de directori şi-au dat demisia

9

...schimbarea schimbarilor!

...nimic nu mai este normal si moral inTara noastra!...parca dl.General a ajuns la conducerea ISJ normal?...Nu! Categoric nu! ...dupa alegeri a intrat in...ruleta schimbarilor! ...si a ajuns asa, precum maimuta....in copac! Nimic nu l/a recomandat pentru fuctia asta, decat...carnetul de partid. Misiunea lui a fost sa arunce praf in ochii lumii cu....Reforma, si sa inalte in jilturi pe cei care au facut campanie electorala. Cati profesori, cati elevi, cati parinti au intrat in hora politica, si mai ales cu ce rezultate! Au castigat alegerile pe plan local, au fost invocate tot felul de pretexte pentru inlaturarea vechilor directori si numirea noilor...Insa aici apare o problema serioasa...numarul luptatorilor din pesede și penele a fost mult mai mare decat scaunele directorale....si atunci trebuie sa se schimbe rapid doua, sau eventual trei garnituri de directori pe actualul mandat....ca vin maine, poimanie elegerile si sa ajunga toti combatantii sa stea macar un an, doi pe scaunul de director de scoala....Daca alegerile erau castigate de un partid cu mai putini membri, atunci ar fi fost mai multa stabilitate la ISJ...dar asa, mai ales ca dupa razboi multi viteji de arata....garnitura asta de lipitori de afise ar cam fi ultima care trebuia satisfacuta....asa stau lucrurile! Asa se vad de jos si mai ales de la unul care nu face nici un fel de politica....Si pentru ca tot o sa ma injurati, am sa va mai spun una buna de tot! Cel mai de isprava inspector general care a cautat sa stabilizeze scoala constanteana, a cautat oameni noi pe care si ia pregatit pentru munca de director, dintre care multi au fost indepartati pe nedrept in ultimii ani doar din motivele invocate de mine mai sus, a fost....Narciz Amza! Exact cum va spun! Restul au nimetit la inspectoratul scolar....dintr-o eroare de sedinta de partid....ca si directorii care au fost numiti in ultimii ani de actualui General.....Se intoarce vechea gasca...vechea garda!...si-au luat scolile inapoi....cei care au aruncat scoala in derizoriu, au organizat cele mai oribile examene in scolile noastre revin in functii....pentru ca daca va uitati la traseul lor, veti constata ca au mai condus cu varf si indesat scolile.....cu rezultate excelente!...stiti care este partea cea mai rea in povestea asta? ...daca ar conduce afacerile lor, nu ar fi mare lucru! Dar aici este vorba de educatie! De sanatatea morala a poporului nostru pana la urma! Aici este nenorocirea! Ca am facut in scolile noastre educatie pentru mita, trafic, lene, minciuna......Pacat de copii, ca sunt nevinovati, multi vor ajunge sa munceasca in gospodariile occidentului, se vor considera norocosi; cei de la sate....vor sta cu mana intinsa la Stat, pentru ca nu au for invatati da faca altceva... pacat de popor acesta ca merita alta soarta