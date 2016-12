Cine îi evaluează pe viitorii directori de şcoală?

1

alta e problema d-le SALARU

RESPECTATI LEGEA, D-LE SALARU, nicidecum cine e in comisie, ca voi oricum gasiti ceva sa va "avantajeze", sunteti creativi, am vazut la concursurile de generali cand ne-ati "orbit" cu pantofii rosii din piciare. nu ne mai mira ce mai vreti d-voastra personal ca am vazut ca ce va puneti in gand reusiti. (2) La unitățile de învățământ cu filiera tehnologică se recomandă ca unul dintre directori să fie de specialitate (inginer, economist, medic etc.), iar la filiera vocațională și la unitățile de învățământ special, se recomandă ca unul din directori să aibă specialitatea corespunzătoare profilului unității de învățământ. Art. 1 Prezenta Metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 36, art. 60, art. 97, art. 234, art. 246, art. 257, art. 258 și art. 259 din Legea educației naționale nr. 1/2011.