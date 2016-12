Predare de ștafetă la Universitatea „Ovidius”

Cine-i va lua locul rectorului Ciupină

Ieri, la Universitatea „Ovidius“, au avut loc validările componenței nou-înființatelor departamente. Potrivit Legii Educației, cele 51 de catedre care funcționau în cadrul acestei instituții academice constănțene au dispărut, fiind înlocuite de 36 de departamente, care cuprind mai multe foste catedre. De departe, însă, cele mai importante vor fi alegerile din luna martie 2012, când rectorul prof. univ. dr. Victor Ciupină va trebui să predea ștafeta unui alt cadru universitar, întrucât se află la vârsta pensionării și, conform aceiași Legi a Educației, nu mai are dreptul să dețină funcție de conducere. În cursa pentru fotoliul de rector, se află trei nume importante ale cetății universitare constănțene, iar lupta se prefigurează foarte strânsă, după cum afirmă surse din interiorul in-stituției. Fiecare din cei trei încearcă să-și atragă cât mai multe voturi, nelipsind speculațiile și pe alocuri chiar dispute „sub-terane”. Cu cinci luni înainte de marile alegeri, unii dintre decanii cu care am stat de vorbă îl dau favorit pe prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, decanul Facultății de fizică, chimie, electronică și tehnologia petrolului. Deținător a două apartamente, dintre care unul moștenit, universitarul este un pasionat de filatelie, fiind pro-prietarul unei colecții în valoare de 2.500 euro. Următorul candidat este actualul prorector pentru problemede învățământ, prof. univ. dr. Marian Cojoc, cel care s-ar pă-rea că are cele mai multe șanse la fotoliul de rector al Universității „Ovidius”. Acesta deține două case, împreună cu fosta soție,tot cadru universitar, și două mașini, respectiv un „Matiz” din 2004 și un „Suzuki Jimny” din 2009. De departe cel mai înstărit contracandidat, că doar nu degeaba a ajuns decanul Facultății de Științe Economice, prof. univ. dr. Tiberius Dănuț Epure deține un teren de 750 mp la Techirghiol, dar pe numele soției, un BMW din 2007 și un Audi A2 din 2002. Pe lângă bijuteriile în valoare de 10.000 euro, universitarul Epure este pasionat de artă, tablourile pe care le deține în cele două case ridicându-se la valoarea declarată de 8.000 euro. Dar, cum până la alegerile din luna martie a anului viitor se mai pot întâmpla multe, inclusiv apariția altor contracandidați puternici, vom reveni asupra subiectului.