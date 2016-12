Dezastru la bacalaureat 2012

Cine este singurul elev sportiv care a promovat sesiunea specială

Dezastrul, nenorocirea, catastrofa sau oricum ați vrea să-i mai spuneți sesiunii de bacalaureat special 2012 de la Bacău, promovată cu doar 34%, ridică un mare semn de întrebare cu privire la ceea ce ar trebui făcut, pe viitor, pentru ca sportivii României să se bucure de apreciere incontestabilă.Ministrul interimar al Educației, Liviu Marian Pop, în urma vizitei făcute lotului național de gimnastică la Complexul Sportiv de la Izvorani, a luat hotărârea ca MECTS împreună cu Federația Română de Gimnastică să sprijine componenții lotului național de gimnastică ce vor participa la Jocurile Olimpice de la Londra, în vederea pregătirii pentru susținerea examenului de bacalaureat în sesiunea din august-septembrie 2012. Sportivii vor beneficia de pregătire suplimentară de specialitate la disciplinele la care nu au promovat, respectiv limba și literatura română și geografie. Astfel, în zilele de luni, miercuri și vineri a fiecărei săptămâni, aceștia vor fi pregătiți câte o oră la limba și literatura română, iar în zilele de marți și joi, câte o oră la geografie. După întoarcerea de la Jocurile Olimpice, gimnaștii vor continua pregătirea. "O să se răsfrângă asupra noastră!" Prof. Adrian Pllotschi, antrenorul de rugby al unicului sportiv fericit - Cristofor Fabian - din cei 20 care au participat la bacalaureatul special de la Bacău, absolvenți ai Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru", declara, ieri, pentru "Cuget Liber": "Fiind mai tot timpul la antrenamente sau prin cantonamente și prea puțin la școală, acești copii ar fi trebuit să fie puțin ajutați, eventual cu subiecte mai ușoare. Nu trebuia să-i pună la aceeași masă cu olimpici internaționali la fizică, chimie și ce or mai fi fost. De-acum încolo, vom avea sigur probleme cu părinții, care până acum erau liniștiți că își lăsau în cantonamente copiii, dar la final se ținea cont de munca susținută. Pe de altă parte, dacă vrei să te ții și de carte, s-a dovedit că se poate să pro-movezi bacalaureatul". Cristofor ne-a spus că cea mai grea i s-a părut proba la limba română. El a absolvit LPS-ul cu media 8 și se pregătește pentru admiterea la Academia Navală "Mircea cel Bătrân": "Dacă, în anii anteriori, a fost mai lejer, anul acesta, chiar nu ne așteptam la o presiune atât de mare asupra noastră. Veneau prin clasă cu detectoare pentru telefoane sau bluetooth". A mai adăugat că nu a avut timp de meditații în particular, rezultatul obținut datorându-se efortului susținut în timpul rămas liber. La polul opus, Lucian Munteanu, dublu campion european la tenis de masă, consideră că organizarea a fost haotică și nu crede că toți participanții la bacalaureatul de la Bacău erau adevărații olimpici sportivi. "Sunt curios, în urma anchetei, câți erau în plus pe lângă noi, cei care muncim să ridicăm pe cel mai înalt catarg steagul României. Consider că a fost mult prea greu și ne-au tratat mult prea dur", este de părere campionul. După ce va participa la Campionatul European de seniori dublu mixt, Lucian intenționează să se mediteze la materiile de bacalaureat, respectiv română, istorie și geografie, pentru că își dorește să devină antrenor de tenis de masă la absolvirea acestei specializări în cadrul unei facultăți de la Craiova. "Adevărul este undeva la mijloc" În calitate de inspector școlar general, dar mai ales de uni-versitar la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității "Ovidius", Răducu Popescu a declarat, pentru "Cuget Liber", că o sesiune specială de bacalaureat nu înseamnă numai prezența la probele de examen. "Este foarte adevărat că ei își petrec copilăria și adolescența prin cantonamente, dar, în opinia mea, trebuie să existe o strânsă legătură între munca fizică pe care o desfășoară și atenția pe care trebuie să o acorde școlii. Efortul sportiv nu ține loc de cunoștințele pe care trebuie să le acumuleze. La facultate am lucrat cu mulți medaliați internațional care s-au dovedit mai silitori decât ceilalți colegi lipsiți de preocupări. Nu trebuie să uităm, totuși, că acești sportivi aduc cel mai mare serviciu de imagine țării noastre, ca nimeni altcineva. Gândiți-vă numai la acel spot al unei bănci în care apar cei trei celebri sportivi români. Adevărul este undeva la mijloc. Sunt convins, însă, că printr-o comunicare mai strânsă între cei trei factori, școală - elev - părinte, se puteau evita situații ca aceasta", a declarat Răducu Popescu.