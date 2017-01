Cine este şi ce a păţit elevul-problemă de la Liceul „Traian“

Cine este și ce a pățit elevul-problemă de la Liceul „Traian“

Ieri, la sediul Liceului Teoretic „Traian“, s-a încercat o mediere între conducerea instituției și părinții elevului Alexandru Bajdechi, clasa a XII-a F, fost lider al elevilor constănțeni, actualmente președinte al Asociației Județene a Elevilor din Constanța, elev care a transmis presei, sub forma unor comunicate, indignarea lui vizavi de scăderea notei la purtare.Din discuția purtată, ieri, cu directorul prof. Constantin Caracoti, am reținut faptul că elevul Alexandru Bajdechi a creat probleme încă din clasa a IX-a: „El este un elev cu o situație școlară medie, nu foarte bun. Tot timpul avem probleme cu declarațiile pe care le face prin presă. Pentru noi, este cam o telenovelă fără sfârșit și ne blocăm activitatea din cauza acestui elev. De când sunt eu director, primul episod al telenovelei a fost acela în care, în 2012, consiliul profesoral, asociația de părinți și consiliul elevilor au stabilit că e nevoie de o ținută obligatorie pe care trebuie să o aibă elevii liceului nostru. Bineînțeles că cel care a contestat această decizie a fost elevul Bajdechi. Că ei sunt liberi să facă ce vor. La începutul acestui an școlar, a venit cu o pancartă pe care o ținea între picioare și pe care scria că el vrea 6% din PIB pentru educație. Și noi cadrele didactice ne dorim acest lucru. Apoi a postat pe Facebook că elevilor li se îngrădește libertatea, pentru că nu sunt lăsați să plece de la ore”. S-a alăturat discuției dirigintele clasei a XII-a F, afirmând că în permanență instigă colegii: „În clasă sunt cinci elevi semestrul acesta care au nota scă-zută la purtare. Ceilalți au înțeles că au încălcat regulamentul și că n-au adus scutiri pentru absențele acumulate peste cele 10 admise. El mi-a adus foarte multe cereri de motivare a absențelor. E la a șaptea cerere și li se permit cinci pe an. La un moment dat trebuie să ne oprim. Mai mult decât atât, instigă la nesupunere în ceea ce privește regulamentul în clasă și în școală. Colegii sunt foarte revoltați împotriva lui”. Prof. Caracoti ne-a arătat un tabel nominal semnat de 24 de elevi din clasa a XII-a F și care avea anexată o cerere: „Domnule director, colectivul clasei a XII-a F din Liceul „Traian“ vă rugăm să ne aprobați cererea de expulzare a elevului Bajdechi Alexandru. Menționăm că acest elev a făcut afirmații neadevărate și jignitoare la adresa elevilor și a instituției din care face parte”. Și continuă cu motivațiile. Prof. Daniela Blaga, director adjunct, consideră că elevul Alexandru Bajdechi s-a canalizat pe ceea ce-l interesează pe el, și anume să fie liderul unei asociații, să fie primul mereu și să conteste orice. În final, directorul Caracoti a declarat că nu se pune problema mutării lui la un alt liceu, dar ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru el că nici măcar colegii lui de clasă nu mai sunt de acord cu deteriorarea imaginii liceului. „Ei trebuie să se concentreze pe cele două activități majore pe care le au acum: Bacalaureatul și examenul de admitere în învățământul superior. Avem nevoie de liniște să ne concentrăm pe apropiatele simulări și nu pe cazul creat de Alexandru Bajdechi”, a mai precizat directorul.Care sunt faptele reclamate Conform celor comunicate presei de elevul Alexandru Baj-dechi, în data de 31 ianuarie, a fost înștiințat neoficial că media la purtare va fi scăzută din cauza absențelor, deoarece o cerere de motivare nu a fost aprobată. „Este vorba despre o cerere de motivare a absențelor pentru zilele de 9 și 10 decembrie, când m-am aflat la București, ca participant la Forumul Organizațiilor Neguvernamentale la Palatul Parlamentului. Cu puțin timp înainte de această deplasare, am transmis presei acel bilețel prin care pe elevi și pe părinți se punea presiune pentru a achita fondul școlii. Conducerea unității de învățământ a fost și este nemulțumită de faptul că acest lucru s-a întâmplat și a decis să considere că o deplasare la un eveniment oficial nu este un lucru justificat. În schimb, în sistemul educațional se practică o schemă veche prin care elevii cumpără adeverințe medicale și își motivează absențele, o schemă tolerată de ambele sisteme. Consider că situația în care sunt pus are ca scop amuțirea mea și crearea unui exemplu pentru cei care doresc să arate adevăratele probleme ale sistemului educațional. Săptămâna aceasta am primit informația oficială privind faptul că nota mea la purtare a fost scăzută și în acest sens am depus o solicitare la secretariatul unității pentru anchetarea modului în care acest lucru s-a întâmplat”.Acestui comunicat i-a urmat un altul din partea Consiliului Județean al Elevilor Constanța, care solicită Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Ministerului Educației Naționale și celorlalte instituții abilitate declanșarea unei anchete pentru a verifica dacă este vorba de comiterea vreunui abuz.