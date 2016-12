Cine este noul inspector şcolar general de la Constanţa. "Experienţa şi-a spus cuvântul"

Cine este noul inspector școlar general de la Constanța. "Experiența și-a spus cuvântul"

După ce timp de trei ani și jumătate prof. dr. Răducu Popescu s-a aflat în fruntea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, începând cu data de 1 septembrie 2015, ca urmare a câștigării concursului susținut ieri, la sediul Ministerului Educației, prof. Gabriela Bucovală va fi noul „general“ al învățământului constănțean pentru următorii patru ani.A picat, dar a continuatConstanța a deschis ieri seria emoțiilor la minister, prin cele cinci candidate care s-au calificat la a doua rundă a concursului de inspector școlar general.Structura concursului prevedea în primă fază evaluarea CV-ului, probă la care sunt analizate rezultatele profesionale, aptitudinile și competențele personale, apoi un test grilă de 30 de minute și un interviu în fața comisiei de concurs.După testul grilă, din cele cinci candidate constănțene înscrise în concurs, trei au picat: prof. Adriana Cristina Oprea, prof. Daniela Blaga și prof. Isabela Marcu. S-au calificat în etapele următoare prof. Gabriela Bucovală și prof. Nicoleta Bercaru, iar prof. Isabela Marcu, în ciuda faptului că a picat „scrisul”, a continuat să participe până la capăt, pentru că metodologia i-a permis.ISJ iar nu are adjuncți cu concursÎn jurul orei 16,30, ISJ Constanța a transmis că prof. Gabriela Bucovală a câștigat concursul și va fi inspector școlar general începând cu 1 sep-tembrie 2015, pentru următorii patru ani. Emoționată încă, prof. Bucovală a declarat pentru „Cuget Liber” că a fost un concurs extraordinar de greu, incomparabil cu oricare alt concurs la care a mai participat.De aceeași părere a fost și contra-candidata ei, prof. Nicoleta Bercaru: „Probabil că experiența de 10 ani a doamnei Bucovală și-a spus cuvântul, câștigându-și astfel locul bine meritat. Am satisfacția că am venit pe munca mea și mi-am dovedit că luând testul grilă și în final un punctaj mare am de ce să fiu mândră de experiența prin care am trecut. Aceeași satisfacție pe care am simțit-o și atunci când școala mea s-a calificat în fruntea clasa-mentului la Evaluarea Națională, ca dovadă că m-am dedicat învăță-mântului constănțean”, a mai spus prof. Bercaru.Gabriela Bucovală s-a născut pe 27 iunie 1966, a absolvit Universitatea din București, Facultatea de Matematică, este titular al Liceului Teoretic „Traian” și înainte de a câștiga concursul de inspector școlar general adjunct, în luna mai, a deținut funcția de inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, în cadrul ISJ Constanța. Potrivit declarației de avere completate în anul 2014, Gabriela Bucovală nu deține terenuri, imobile sau mașini.