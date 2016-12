Cine este liderul mondial în educaţie

Cine este liderul mondial în educație

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un raport al OECD Education arată că țările cu economiile cele mai dezvoltate din lume au și cele mai educate populații. Astfel, dacă în SUA procentul este de 1%, în Polonia rata atingea procentul de 7,2% pe perioada 1997 - 2010. Pe baza acestui raport, au fost identificate 10 țări cu cea mai mare proporție de adulți cu studii superioare:1. Canada Cu un procent din populație de 51% cu studii superioare și o rată a creșterii în perioada 2000 - 201 de 2,4%, Canada poate fi considerată cea mai „educată” țară din lume. Culmea este că țara a devenit lider mondial în educație fără a fi și lider mondial al cheltuielilor în educație, investind doar 6,1% din PIB în 2009, spre exemplu.2. Israel 46% din populația Israelului are studii superioare, iar Israelul a cheltuit 7,2% din PIB pe educație în 2009. Pentru prima dată, educația preșcolara va fi gratuită începând cu 2012, pentru copiii cu vârste începând de la trei ani. 3. Japonia În Japonia, 45% din populație are studii superioare și rata de creștere este de 2,9% pe an. În 2009, Japonia a cheltuit 5,2% din PIB pentru educație, însă în pofida acestui lucru, are a doua cea mai ridicată rată de absolvire a învățământului liceal, de 96%.